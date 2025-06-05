%75 من واردات الأغذية والمشروبات في الإمارات تمرّ عبر دبي

أفاد تقرير صادر عن المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا»، بأن دولة الإمارات وقّعت اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أكثر من 24 دولة، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقات تفتح الوصول إلى تجارة معفاة من الرسوم الجمركية مع أكثر من 25% من سكان العالم، ما يضمن بقاء دبي لاعباً رئيساً في تجارة الغذاء العالمية.

وذكر التقرير أن دبي تستعد لاستقبال أكبر مركز لوجستي في العالم للأغذية والفواكه والخضراوات، الذي يتم تطويره بوساطة «موانئ دبي العالمية»، ليلبي احتياجات منتجي الأغذية، والمجهزين، والموزعين، وتجار الجملة حول العالم.

بنية تحتية

وتفصيلاً، قال تقرير صادر عن المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا»، إنه مع ارتفاع الطلب العالمي على الغذاء، واعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على الواردات لتلبية 80% من احتياجاتها الغذائية، فإن الضغوط لضمان الأمن الغذائي تزداد.

وبحسب التقرير، فإن 75% من واردات دولة الإمارات من الأغذية والمشروبات تمر عبر دبي، ومع تزايد عدد السكان، الذي من المتوقع أن يصل إلى 7.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040، فقد أصبح تحقيق الاكتفاء الذاتي في التجارة الغذائية على رأس الأولويات.

وبيّن التقرير أنه إضافة إلى بنيتها التحتية المحلية، فإن الموقع الاستراتيجي لمدينة دبي واتفاقاتها التجارية، يعزز موقعها كمركز عالمي للأغذية والمشروبات.

وذكر التقرير أن دولة الإمارات وقّعت اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أكثر من 24 دولة، فيما تفتح هذه الاتفاقات الوصول إلى تجارة معفاة من الرسوم الجمركية مع أكثر من 25% من سكان العالم، الأمر الذي يضمن بقاء دبي لاعباً رئيساً في تجارة الغذاء العالمية.

وأكد التقرير أن البنية التحتية لإمارة دبي تلعب دوراً محورياً في مكانتها كمركز تجاري، فهي توفر شبكة لوجستية سلسة، وموقعاً استراتيجياً يربط المنطقة بالأسواق الدولية، وتضم ميناء جبل علي، أكبر موانئ الشرق الأوسط، الذي يتولى 73% من تجارة الإمارات من الأغذية والمشروبات من حيث القيمة، ويربط الشركات بأكثر من 150 ميناءً حول العالم، ما يضمن تجارة أغذية سلسة عبر العالم.

المبادرات المدعومة

ولفت تقرير «جافزا» إلى أن المبادرات المدعومة من الحكومة تعكس التزام دبي بالابتكار والنمو المستدام أيضاً، مثل استراتيجية الأمن الغذائي الوطني 2051 التي تهدف إلى مضاعفة إنتاج البلاد من الغذاء ثلاث مرات بحلول عام 2030، وتقليل اعتمادها على الواردات.

وتابع: «في قلب هذا النظام التجاري، تقع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، التي تضم أكثر من 790 شركة تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات، وتعد محركاً رئيساً لقطاع التجارة الغذائية المتنامي في دبي، والذي شهد نمواً سنوياً بنسبة 12% على مدى السنوات الخمس الماضية».

اتفاقات ومرافق

وأشار التقرير إلى أن المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» وقعت في العام الماضي اتفاقات بارزة لتوفير مرافق متخصصة في سلسلة التبريد الحيوية لصناعة السلع القابلة للتلف التي تدعم الأمن الغذائي العالمي.

وأوضح أن «جافزا» رحبت على هامش فعاليات معرض «غلفود» العام الجاري، بالعديد من العلامات التجارية العالمية في قطاع الأغذية والمشروبات لإقامة عملياتها في دبي، حيث قدّمت بنية تحتية متخصصة للسلع الزراعية، والوجبات الخفيفة والمشروبات، والتوابل، ما يعزز الأمن الغذائي، وموقع دبي كمركز عالمي لتصنيع الأغذية والمشروبات، وتوريدها، وتجهيزها، وتعبئتها.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة «سبرينغ فالي» العاملة في توريد الأغذية والسلع الزراعية، خلال العام الجاري، استثمارها في تطوير مركز توزيع جديد للسلع الغذائية الأساسية في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» بقيمة 184 مليون درهم. كما وقعت «جافزا» خلال العام الجاري شراكة استراتيجية مع العلامة التجارية الهندية العالمية في مجال الأغذية «هالديرم»، لإنشاء أحد أكبر مرافق معالجة الزعفران في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما ستعمل مشروعات أخرى كمركز إنتاج لسلسلة مطاعم عالمية، تشمل مطابخ سحابية وشركاء تجزئة.

وكشف التقرير أن دبي تستعد لاستقبال أكبر مركز لوجستي في العالم للأغذية والفواكه والخضراوات، والذي يتم تطويره بوساطة موانئ دبي العالمية. وسيخدم جميع أجزاء سلسلة القيمة الغذائية، بما في ذلك سلسلة التبريد، والبنية التحتية المخصصة لكل فئة، والتي تلبي احتياجات منتجي الأغذية، والمجهزين، والموزعين، وتجار الجملة حول العالم.

وأشار إلى أن من المشاريع الرئيسة الأخرى: منشأة المحطات الزراعية التي تبلغ مساحتها 100 ألف متر مربع في ميناء جبل علي، والتي ستكون أكبر منشأة متعددة المستأجرين في المدينة، لتجهيز وتخزين المنتجات الزراعية، فيما من المتوقع أن تحقق أكثر من 1.2 مليار درهم من التجارة الدولية الجديدة لدولة الإمارات.

. قطاع التجارة الغذائية في دبي شهد نمواً سنوياً بنسبة 12% على مدى السنوات الـ 5 الماضية.