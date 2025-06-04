«أبوظبي الإسلامي»: تعيين 400 مواطن في العين بحلول نهاية 2026

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعيين 400 من مواطني الدولة في مدينة العين، بحلول نهاية عام 2026، وذلك في إطار التزامه المستمر بدعم أجندة التوطين في الدولة، وتعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في القطاع المصرفي، تماشياً مع «الاستراتيجية الوطنية لتنمية المهارات» وبرنامج «نافس».

وأفاد المصرف، في بيان، بأن هذه المبادرة تسعى إلى توفير فرص عمل نوعية في مجالات متعددة، تشمل الامتثال والتحصيل والخدمات والعمليات المصرفية، ما يسهم في تمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز الحضور المؤسسي للمصرف في مدينة العين، باعتبارها واحدة من أبرز المدن في الدولة.

وفي خطوة عملية لتعزيز هذا التوجه، نظّم المصرف فعالية «اليوم المفتوح للتوظيف»، بالتعاون مع مجالس أبوظبي على مدى يومين في مدينة العين، حيث أجرى مقابلات فورية مع المتقدمين، وتقييم المرشحين لعرض مجموعة واسعة من فرص العمل، وأكد المصرف أن الفعالية حظيت بتفاعل لافت، ما يعكس اهتمام الشباب الإماراتي بالانضمام إلى القطاع المصرفي الإسلامي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، محمد عبدالباري: «نولي في (أبوظبي الإسلامي) أهمية كبيرة لدعم الكفاءات الإماراتية، حيث يُعدّ استقطاب وتمكين الكفاءات الإماراتية أولوية استراتيجية».

وأضاف: «مبادرتنا في مدينة العين تُعدّ محوراً استراتيجياً في هذا التوجه، وتعكس التزامنا بالإسهام الفاعل في التنمية الشاملة بالدولة، وتوفير فرص عمل مستدامة وذات أثر ملموس لأبناء وبنات دولة الإمارات».

بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، بشرى الشحي: «نطمح من خلال هذه المبادرة إلى بناء منظومة متكاملة لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في مدينة العين، بالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية ومبادرة (نافس)، بحيث نركز على بناء بيئة عمل داعمة ومحفزة للنمو المهني والابتكار».