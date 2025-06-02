"دبي لصناعات الطيران" توقع صفقة قرض بقيمة 300 مليون دولار

أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم، التوقيع على صفقة قرض غير مضمون بقيمة 300 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات مع فرع بنك الصين "دبي"، وفرع بنك الصين المحدود "لندن"، وبنك الصين "هونغ كونغ" المحدود، وسيتم استخدام القرض لأغراض عامة ولدعم احتياجات تمويل الأعمال المستقبلية للشركة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: توفر لنا هذه الصفقة مع بنك الصين سيولة إضافية لدعم التزامنا المستمر بتلبية احتياجات عملائنا من شركات الطيران مع الحفاظ كفاءة وتطور أسطولنا.

وقال بان شينيوان، المدير العام لفرع بنك الصين "دبي": نتطلع إلى الاستمرار في دعم العلاقات الثنائية بين الصين ودولة الإمارات، وتعزيز نمو الشركات الإماراتية.