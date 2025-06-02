رئيس «طيران الإمارات» يحث مصنّعي الطائرات على تحمل مسؤولية تأخر التوريد

عبّر رئيس «طيران الإمارات»، السير تيم كلارك، أمس، عن خيبة أمله إزاء المشكلات المزمنة المرتبطة بإمدادات قطاع الطيران، وحثّ شركات صناعة الطائرات على تحمل مسؤولية تأخر التوريد.

وقال كلارك في مؤتمر صحافي، على هامش الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): «سئمت من رؤية القلق بشأن سلسلة التوريد».

ولدى شركتي «بوينغ» و«إيرباص»، المتخصصتين في تصنيع الطائرات، تأخيرات تمتد لأشهر وسنوات في تسليم الطائرات الجديدة، ما يحبط شركات الطيران التي ترغب في تحديث أسطولها إلى طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وإطلاق خدمات جديدة.

وطلبت «طيران الإمارات» شراء 205 طائرات من طراز «بوينغ 777 إكس»، ولم تحصل بعد على تصريح من إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، في حين من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم طائرات «777 إكس» في عام 2026، أي بعد ست سنوات من الموعد المحدد.

وقال كلارك في اجتماع «إياتا»، إنه يرى «بصيصاً من الأمل» بشأن تصريح الحصول على الطائرات الجديدة، وإن «بوينغ» تُبدي تفاؤلاً حذراً بشأن تعافيها خلال اجتماعات رفيعة المستوى مع الشركة.

وقالت مصادر لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن «إيرباص» تحذر شركات الطيران من أنها ستنتظر ثلاث سنوات أخرى من التأخير في التسليم، للعمل على حل المشكلات المتراكمة في سلسلة التوريد.

وذكر كلارك أن «طيران الإمارات» لم تشهد حتى الآن تحولاً في أنماط الطلب نتيجة لخطوات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الآونة الأخيرة، والمتعلقة بالرسوم الجمركية.