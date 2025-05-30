«الإمارات لتدريب الطيارين» تعزز أسطولها بطائرتي «جيمبيرد»

وسّعت أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين أسطولها، وتنوّع برامجها التدريبية، بإضافة طائرتين جديدتين من طراز «جيمبيرد جي بي 1»، بدأتا بالفعل أداء مناورات جوية فوق أجواء الأكاديمية، وتشكل هذه الإضافة خطوة نوعية في رفع معايير التميز في التدريب، وتجسد رؤية الأكاديمية في مواكبة متطلبات قطاع الطيران المستقبلي.

وذكرت الأكاديمية، في بيان، أمس، أنه بامتلاكها لأسطول يضم 30 طائرة من طُرز «سيروس» و«فينوم» و«دايموند»، فإنها أصبحت تدرّب طلبتها الآن على أربعة أنواع مختلفة من الطائرات، وهو أمر نادر في مجال تدريب الطيارين، ويمنح الطلبة خبرة متنوعة قبل التخرّج.

وأفادت بأن طائرتَي «جيمبيرد جي بي 1» تعدان من أولى الطائرات الاستعراضية في الأكاديمية، والتي صُمّمت خصيصاً لتدريب الطيارين على تقنيات الوقاية من الاضطرابات واستعادة التحكم في الطائرة، مشيرة إلى أن هذه الطرز من الطائرات تتميز بقدرتها العالية على المناورة، واستجابتها الدقيقة لمتطلبات التدريب المكثف، ما يضمن أداء فائقاً يعزز جاهزية المتدربين.

ولفتت إلى أنه بفضل هذه الإضافة، يتمكن طلبة الأكاديمية من إتمام خمس ساعات من تدريب الوقاية من الاضطرابات واستعادة التحكم في الطائرة، والتعامل بثقة مع سيناريوهات تدريبية متنوعة باستخدام تقنيات متطورة.

وقال نائب الرئيس لأكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، الكابتن عبدالله الحمادي: «نواصل العمل وفق رؤية واضحة ترتكز على الريادة في تدريب الطيارين، انطلاقاً من إيماننا بأن التميز في التدريب هو الأساس في بناء مستقبل طيران الإمارات والقطاع ككل».

وأضاف: «نعتمد في الأكاديمية منهجاً تدريبياً متقدماً يرتكز على التكنولوجيا والابتكار، مع مراجعة مستمرة للبرامج لضمان مواءمتها مع تطورات الصناعة»، مشيراً إلى أن «انضمام طائرات (جيمبيرد) يعد إضافة نوعية تعزز منظومتنا التدريبية، وترتقي بكفاءة خريجينا، ليكونوا على أعلى مستوى من الجاهزية منذ اليوم الأول في مسيرتهم المهنية». وتتميز طائرة «جيمبيرد جي بي 1» بكفاءتها التشغيلية العالية، وقدرتها على التحليق لمدة تصل إلى سبع ساعات و30 دقيقة، منها ساعة ونصف الساعة من المناورات الجوية عالية الأداء.

يشار إلى أنه تخرّج في الأكاديمية أخيراً 85 طياراً، فيما تضم الدفعة الحالية 330 متدرباً من 26 جنسية مختلفة.