«دبي لصناعات الطيران» توقع اتفاقات نهائية لبيع 75 طائرة

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، أمس، عن توقيعها أخيراً اتفاقات مع طرفين لبيع نحو 75 طائرة، لكن لم يتم الإفصاح عن بنود الصفقات.

وذكرت الشركة، في بيان، أن الطائرات تشكل محفظة تضم نحو 50 طائرة من طراز «Embraer E-JETS» سيتم بيعها إلى شركة تأجير متخصصة، ومحفظة تضم نحو 25 طائرة خارج خط الإنتاج سيتم بيعها إلى مستثمر مالي على أن تقدم «دبي لصناعات الطيران» خدمات إدارة التأجير والأصول والدعم الفني.

وستسهم الصفقات التي تم الإعلان عنها أمس، عند إتمامها، في تقليل متوسط العمر المرجح وزيادة متوسط مدة الإيجار المتبقية المرجّحة لأسطول طائرات الركاب لدى الشركة.

وتخضع بعض الصفقات للحصول على الموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة، ومن المتوقع إتمام جميع الصفقات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور، إن هذه الصفقات ستحقق للشركة أهدافاً عدة من خلال مواءمة تركيبة محفظتها مع أنواع الطائرات المستهدفة التي أعلنت عنها، وتعزيز الكفاءة الإجمالية لاستهلاك الوقود، وتقليل متوسط عمر الطائرات، وتمديد فترات الإيجار المتبقية للطائرات ضمن المحفظة.

يشار إلى أن «دبي لصناعات الطيران» حصلت على الاستشارات بشأن تلك الصفقات من شركتي «Allen Overy Shearman Sterling LLP» و«KPMG».