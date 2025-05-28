«ائتمان الصادرات»: 16.2 مليار درهم حجم الأعمال المؤمّن عليها في 2024

أعلنت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تحقيقها أداء متميزاً وإنجازات استراتيجية نوعية خلال عام 2024.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية ترأستها الرئيسة التنفيذية للشركة، رجاء المزروعي، سلطت فيها الضوء على التقرير السنوي للشركة الذي أظهر نمو حجم الأعمال المؤمّن عليها، لتصل إلى 16.2 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 15.7%، بما يُمثّل 2.85% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية.

وتجسد هذه المؤشرات القوية الدور الاستراتيجي للشركة في دعم وحماية المصدرين والمستثمرين في دولة الإمارات، من خلال منظومة متكاملة من الحلول الائتمانية المبتكرة التي تشمل أكثر من 100 دولة و17 قطاعاً حيوياً.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات نمواً مستمراً، حيث سجلت في عام 2024 مستويات غير مسبوقة بوصولها إلى ثلاثة تريليونات درهم، محققة نمواً لافتاً بنسبة 14.6%، مقارنة بالعام السابق.

وتسهم الشركة بصورة محورية في تحقيق المسار الطموح الوطني، المتمثّل في بلوغ 800 مليار درهم من الصادرات الوطنية غير النفطية بحلول العقد المقبل، في إطار المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031».

وفي هذا الصدد نجحت «الاتحاد لائتمان الصادرات» منذ انطلاقتها في تيسير عمليات تجارة تصديرية واستثمارات بلغت قيمتها التراكمية 21 مليار درهم، محققة أقساطاً تأمينية إجمالية مكتتبة وصلت إلى 447 مليون درهم، وهو ما يعكس قوة المحفظة التأمينية، وتميز معدلات استبقاء العملاء.

وأكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، عبدالله بن طوق المري، أن «دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنّت استراتيجيات ورؤى وطنية مبتكرة، أسهمت في تعزيز التنوع الاقتصادي الذي يُشكّل ركيزة أساسية لبناء النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث وصلت نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 74.6%، ما يؤكد الدور المحوري لهذه القطاعات في بناء اقتصاد المستقبل».

وأشار بن طوق إلى أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تضطلع بدور بارز في دفع هذه الرؤية قدماً، من خلال دعمها لتوسع الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات المحلية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية عبر شراكات نوعية وحلول ائتمانية مبتكرة.

وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي التغطيات الائتمانية للشركة إلى 11 مليار درهم، متجاوزة مستوياتها في 2023 بنسبة 14.58%. وتُعزى هذه القفزة النوعية إلى توسع محفظة الشركة وتنوعها، حيث استأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة بالنصيب الأكبر من المستفيدين، بنسبة تجاوزت 60%.

وقالت رجاء المزروعي: «تواصل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التزامها الراسخ بدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات نحو آفاق أرحب، وتعزيز قدرات المصدِّرين المحليين، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاغتنام الفرص الواعدة والتوسع في الأسواق العالمية بخطى واثقة، على الرغم من تزايد حدة المنافسة، وذلك من خلال إتاحة منظومة متكاملة من الحلول الائتمانية المبتكرة، وتسهيل الوصول إلى التمويل وتمكين الشراكات الاستراتيجية المثمرة».