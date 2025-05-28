«دبي الإسلامي» يوقّع اتفاقية تمويل بـ 150 مليون دولار مع «تُركسِل»

أعلن بنك دبي الإسلامي توقيع اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 150 مليون دولار مع شركة «تُركسِل»، العاملة في مجال خدمات الاتصالات المتكاملة وحلول التكنولوجيا الرقمية في تركيا.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم المشروعات الاستثمارية المتواصلة لشركة «تُركسِل»، من أجل النهوض بالبنية التحتية الرقمية، بما يعكس التزام «دبي الإسلامي» بتسريع عجلة النمو في الأسواق ذات الإمكانات العالية.

وأكد «دبي الإسلامي» أنه يواصل جهوده ومساعيه تجاه تشجيع الشراكات العابرة للحدود، بهدف تحفيز التنمية المستدامة والمرتكزة على الابتكار.

ووفقاً لبيان، أمس، فقد تمت هيكلة اتفاقية التمويل هذه، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتقديمها على شكل تسهيلات تمويلية مدتها خمس سنوات، ما سيمكّن شركة «تُركسِل» من تطوير البنية التحتية الحيوية في مجالات عدة، مثل مراكز البيانات، وتقنيات الحوسبة السحابية والطاقة المتجددة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان: «شراكتنا مع (تُركسِل) لا تتمحور حول توظيف ميزانيتنا العمومية فحسب، بل تهدف إلى تمكين مؤسسة تمتلك الرؤية والقدرة على إطلاق إمكاناتها الكامنة، والإسهام في قيادة تحوّل رقمي يعيد رسم ملامح الاقتصاد في واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية وتطلعاً للمستقبل».

وأضاف: «تُمثل تركيا سوقاً تتمتع برؤية ونطاق واسع وطموح، وباقتصاد يستثمر بكثافة في البنية التحتية للمستقبل، وتعد شريكاً مثالياً في استراتيجية التوسع الدولي التي وضعناها».

وتابع شلوان: «بصفتنا أكبر بنك إسلامي في الإمارات، فإن دورنا يتجاوز تقديم التمويل، لنكون منصة للربط بين الأسواق، وبناء تحالفات تعزّز التكامل الإقليمي والدولي، ونحن نعتبر التمويل الإسلامي همزة وصل مهمة، وجسراً داعماً للاقتصادات الحقيقية يهتم بالحفاظ على مبادئ وأساسيات التمويل الأخلاقي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «توركسل»، د.علي طه كوتش: «تعد شراكتنا مع مؤسسة مالية موثوقة مثل (دبي الإسلامي)، تتمتع بحضور إقليمي قوي وقيم مؤسسية راسخة، خطوة استراتيجية تُعزّز صدقيتنا وتنسجم مع تطلعاتنا المستقبلية، وتأتي هذه التسهيلات التمويلية في الوقت المثالي، كما أنها تمثّل أيضاً ركيزة أساسية لمسيرتنا التنموية خلال السنوات المقبلة».