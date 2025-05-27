اتفاقية لتعزيز التكامل المالي في عجمان

وقّعت دائرة المالية في عجمان اتفاقية شراكة استراتيجية مع مصرف عجمان، بهدف تعزيز التكامل المالي الرقمي، والارتقاء بكفاءة العمل الحكومي، من خلال تقليل الإجراءات البيروقراطية، وتحقيق التحوّل الرقمي في منظومة العمليات المالية الحكومية.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين الجهات الحكومية من الاعتماد الكامل على المعاملات الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الأخطاء البشرية، وتعزيز الأمان والموثوقية، فضلاً عن تسهيل عمليات الرقابة المالية عبر التكامل بين الأنظمة المالية الحكومية والمصرفية.