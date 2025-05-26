دومينوز تحتفل بإنجاز جديد بافتتاح الفرع الـ 70 في دولة الإمارات العربية المتحدة

تعلن دومينوز بيتزا، العلامة التجارية الأولى للبيتزا في العالم، بكل فخر عن الإفتتاح الكبير لفرعها السبعين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس هذا الإنجاز النمو المستمر للعلامة التجارية، والتزامها بالجودة، وشغفها بتقديم الأفضل لعملائها في جميع أنحاء الدولة.

ويقع الفرع الجديد في قلب دبي، بمنطقة "رقّة البطين"، ليقرّب دومينوز أكثر إلى عشاق البيتزا في دولة الإمارات، ويقدّم نفس الطعم الرائع، العروض القيمة، والخدمة المتميزة التي عُرفت بها العلامة التجارية منذ عقود. ويأتي هذا الافتتاح ضمن استراتيجية التوسع المستمرة لدومينوز، والتي تهدف إلى جعل منتجاتها المميزة في متناول الجميع في كافة أنحاء البلاد.

وقال عبد الرحمن الكواري، الرئيس التنفيذي للعمليات في دومينوز – دول مجلس التعاون وباكستان:

"وصولنا إلى الفرع السبعين في الإمارات ليس مجرد رقم، بل هو دليل على الثقة التي منحنا إياها عملاؤنا على مر السنين. نحن ملتزمون دومًا بتقديم طعام طازج، ومخبوزات شهية وعالية الجودة. نلتزم أيضاً بالتوسع بطريقة تُقرّبنا أكثر من العائلات والأحياء التي نعتز بخدمتها. هذا الفرع هو احتفال بكل عميل جعل دومينوز جزءاً من حياته."

لطالما كانت دومينوز علامة محبوبة في دولة الإمارات ودول الخليج لعقود، حيث تفي بوعدها في تقديم خدمة سريعة وموثوقة وبيتزا شهية، تُحضّر وتُخبز طازجة باستخدام مكونات عالية الجودة. ويهدف كل فرع إلى تقديم تجربة ممتعة وسلسة للعملاء، سواء اختاروا تناول الطعام في الفرع، أو استلام الطلب، أو الطلب من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني السهل الاستخدام.

وشهد حفل افتتاح الفرع الجديد حضور عدد من كبار التنفيذيين والمؤثرين المحليين وممثلي وسائل الإعلام. وتضمّن الحدث عروضاً حصرية للضيوف والعملاء، وأنشطة تفاعلية، بالإضافة إلى لمحة عن أحدث الابتكارات في قائمة دومينوز.

ومع استمرار دومينوز في التوسع في جميع أنحاء المنطقة، تواصل العلامة تركيزها على وضع العملاء أولاً، مع الحفاظ على إرثها الأصيل، ومواكبة تطلعات وأذواق المستهلكين العصريين.

حول دومينوز بيتزا في دولة الإمارات العربية المتحدة

تقدم دومينوز بيتزا خدماتها لعملائها في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي منذ عقود باستخدام مكونات عالية الجودة وبيتزا شهية. وتدير العلامة شركة الآمار للأغذية، المالك الحصري لحقوق امتياز دومينوز في دول مجلس التعاون وشمال أفريقيا و باكستان. وقد بنت دومينوز حضوراً قوياً في جميع أنحاء الدولة من خلال التركيز على الابتكار، ورضا العملاء، والتميّز التشغيلي. وتواصل العلامة توسيع انتشارها في الإمارات، مع التمسك بالقيم التي جعلت منها اسماً مرموقاً على مستوى العالم.