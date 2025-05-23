6.93 مليارات درهم عطاءات «T-Sukuk» في مايو

أعلنت وزارة المالية - بصفتها الجهة المُصدرة، بالتعاون مع المصرف المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع - عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي لشهر مايو 2025، بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025، كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة، وشهد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعة الأساسية على الشريحتين، إعادة إصدار الشريحة المستحقة في مايو 2027، والشريحة الجديدة لأجل خمس سنوات المستحقة في مايو 2030، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المستلمة 6.93 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرات.