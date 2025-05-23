4200 وظيفة للمواطنين وفرها «مصنّعين» خلال 3 دورات

قالت الوكيل المساعد لشؤون التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلامة العوضي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه تم توفير أكثر من 4200 وظيفة للكوادر الوطنية الإماراتية في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا خلال ثلاث دورات من معرض «مصنعين» للتوظيف، من بينها أكثر من 3000 وظيفة في الدورتين السابقتين، و1200 وظيفة في الدورة الثالثة من المعرض التي تُعقد حالياً على هامش منتدى «اصنع في الإمارات»، وأوضحت العوضي، في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، أن المعرض يشهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والمواطنات، لافتة إلى أن الوظائف والتخصصات متنوعة وتشمل مختلف المجالات، بما فيها مجال الصناعات المتقدمة.

وذكرت أن الوظائف تستهدف مختلف المستويات التعليمية للمواطنين، بمن فيهم حَمَلة درجتي البكالوريوس والدبلوم، والشهادة الثانوية، مؤكدة أن الشركات المشاركة في المعرض البالغ عددها أكثر من 100 شركة، تعمل في مجالات صناعية متنوعة، كما أنها من مختلف إمارات الدولة، ما يدعم تنوع الوظائف المطروحة في المعرض بشكل كبير.

وأشارت سلامة إلى أن المعرض يأتي في إطار برنامج المحتوى الوطني الهادف إلى إيجاد فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصناعي.