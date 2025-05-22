685 مليون درهم أرباح «الاتحاد للطيران» في 3 أشهر

حققت شركة الاتحاد للطيران أداءً مالياً قياسياً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت الأرباح بعد الضريبة 685 مليون درهم، بزيادة قدرها 30% على أساس سنوي، مدفوعة بتحسين كفاءة العمليات وبالطلب القوي على خدمات الركاب، حيث شهدت الإيرادات الإجمالية زيادة بنسبة 15% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، نتيجة للنمو المستمر في قطاعي الركاب والشحن. وذكرت الشركة، في بيان، أمس، أنها نقلت خمسة ملايين مسافر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي، مع الحفاظ على الزخم القوي في الربع الثاني.

وبلغت معدلات رضا الضيوف خلال الربع الأول من 2025، أعلى مستوى لها على الإطلاق، محققةً تحسناً بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس، إن «الشركة تنفذ استراتيجية واضحة من خلال النمو المستدام، والتشغيل بكفاءة، والحفاظ على تركيزها الكامل على تقديم تجارب استثنائية لضيوفها».