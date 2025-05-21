«إيرباص» تعتزم توطين جزء من إنتاج طائرة «A400M» في الإمارات

أكد رئيس شركة «إيرباص» في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، غابرييل سيميلاس، سعي الشركة إلى تعزيز المنظومة الصناعية في دولة الإمارات، خصوصاً في مجال تصنيع الهياكل الجوية المعقدة.

وأشار سيميلاس - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، خلال النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات» - إلى استعداد «إيرباص» لتوطين جزء من إنتاج طائرة «A400M» في الإمارات، ودعم القدرات التدريبية المرتبطة بها.

وقال، إن «مشاركة (إيرباص) تحمل أهمية خاصة، إذ تمثّل المشاركة الأولى في هذا الحدث، وهي فرصة لاستعراض عمق الشراكة الصناعية مع دولة الإمارات، ونفخر بعرض أحد المكونات الرئيسة لطائرة (A350)، وهو جزء داخلي من الجناح، والذي يُصنع محلياً في الإمارات ضمن شراكتنا الطويلة مع شركة (ستراتا)، حيث بدأنا هذا التعاون منذ 17 عاماً، ومنذ ذلك الحين أصبحت كل طائرة (A350) تغادر خط الإنتاج العالمي، تحمل أجزاء مصنعة في الإمارات».

وأضاف أن العلاقة بين «إيرباص» ودولة الإمارات تتجاوز مجرد التصنيع لتمتد إلى مجالات الطائرات التجارية والطائرات المروحية والدفاع، ونتواجد في الإمارات منذ أكثر من 40 عاماً، وعلاقتنا مع جميع الجهات المعنية المحلية في تطور مستمر، وبدأنا التصنيع المحلي قبل نحو 17 عاماً، واليوم نعمل على تطوير مشاريع جديدة، تشمل طائرات «A400M» بالشراكة مع «ستراتا»، و«إيدج» و«إي بي أي» وشركاء آخرين.