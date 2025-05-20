التشغيل التجريبي لأول "تاكسي طائر" في الإمارات قبل نهاية 2025

كشف طالب الهنائي، مدير عام شركة "آرتشر للطيران" في دولة الإمارات، عن اقتراب انطلاق أولى الرحلات التجريبية لطائرة "ميدنايت"، وهي أول طائرة كهربائية بالكامل تقلع وتهبط عموديًا، وذلك ضمن مشروع "التاكسي الطائر" الذي سيبدأ عملياته التجريبية في إمارة أبوظبي قبل نهاية العام الجاري، تمهيدًا للتشغيل التجاري الكامل في مراحل لاحقة.



وأوضح الهنائي في تصريحات على هامش مشاركة شركة "آرتشر للطيران" الأميركية في "اصنع في الإمارات"، أن الطائرة المعروضة جذبت اهتمامًا كبيرًا من الزوار، مشيرًا إلى أنها تُعد نموذجًا فريدًا من نوعه ضمن الجيل الجديد من وسائل النقل الجوي الحضري المستدام.

وأشار إلى أن الشركة افتتحت مؤخرًا مصنعًا في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 650 طائرة سنويًا، مع خطة توسع مستقبلية إلى 2400 طائرة سنويًا.



وحول إمكانية تصنيع هذه الطائرات في دولة الإمارات، قال لدينا بالفعل اتفاقية إطار تعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار تشمل تطوير مركز أبحاث، ودراسة إمكانية تصنيع الطائرات في الإمارات، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطوة قريبًا.



وأضاف أن الطائرة تعمل بالكهرباء بنسبة 100%، وتستوعب أربعة ركاب بالإضافة إلى طيار، وقادرة على الإقلاع والهبوط العمودي مثل المروحية، لكنها مختلفة تمامًا من حيث التصميم والوظيفة.



وأكد الهنائي أن التشغيل التجريبي سيبدأ من المناطق غير المأهولة، ومن ثم سيتوسع ليشمل مناطق مأهولة بالسكان، تمهيدًا لإطلاق التشغيل التجاري الكامل.



وقال: “ لم نحدد بعد تاريخًا رسميًا للتشغيل التجاري، ولكننا سنعلنه في الوقت المناسب، ونعمل على كافة الجوانب التقنية والتشغيلية اللازمة لذلك”.



وحول شراكات التشغيل، كشف المدير العام عن أن "شركة طيران أبوظبي" ستكون أول مشغل رسمي للطائرات الكهربائية من طراز "ميدنايت" على مستوى العالم، بموجب اتفاقية وقعت بين الجانبين في فبراير الماضي.



وأشار إلى أن "طيران أبوظبي" تُعد أكبر مشغل للطائرات المروحية التجارية في الشرق الأوسط، وتمثل شريكًا محوريًا في إطلاق هذا النمط الجديد من النقل الجوي.



وفيما يتعلق بالخصائص الفنية للطائرة، بيّن الهنائي أنها مزودة بجناح ثابت و12 محركًا كهربائيًا، ستة منها في المقدمة وستة في المؤخرة، وتتميز بأن المحركات الأمامية قابلة لتغيير زاوية الدوران من 90 إلى صفر درجة، ما يسمح بالتحول السلس من الإقلاع العمودي إلى الطيران الأفقي في غضون 45 ثانية فقط.



وأكد التزام "آرتشر للطيران" بدعم جهود دولة الإمارات في التحول نحو التنقل الذكي والمستدام، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل مستقبل النقل الحضري، ويعزز من مكانة أبوظبي مركزا إقليميا وعالميا للابتكار في صناعة الطيران.