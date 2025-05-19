«أدنوك» ترسي عقوداً بـ 65.7 مليار درهم على 400 شركة وطنية خلال 6 أشهر

أرست «أدنوك» عقوداً بقيمة 65.7 مليار درهم على ما يصل إلى 400 شركة وطنية من الموردين والمصنّعين ومقدمي الخدمات في دولة الإمارات، خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك في إطار برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، واستناداً إلى قوتها الشرائية ومساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتمكين الشركات، وخلق قيمة طويلة الأمد لدولة الإمارات.

وأفادت «أدنوك»، في بيان، بأن العقود تشمل قطاعات حيوية مثل الحفر، والخدمات اللوجستية، وخدمات الدعم التشغيلي، وأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد، مؤكدة أن هذه العقود تجسد التزامها بإعطاء الأولوية للشركات المحلية ضمن خطط مشترياتها، بما يسهم في تحفيز نمو القطاع الخاص، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد الوطنية، وذلك من خلال برنامج الشركة الناجح لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة.

وقال رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في مجموعة «أدنوك»، الدكتور صالح الهاشمي: «تؤكد ترسية عقود بقيمة 65.7 مليار درهم على مجموعة واسعة من الشركات والمُورّدين المحليين، التزام (أدنوك) الراسخ بالمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة».

وأضاف: «تسهم هذه العقود في إحداث أثر إيجابي ملموس في الاقتصاد الوطني، ودعم جهودنا لتعزيز إنتاجية وتنافسية التصنيع المحلي والشركات الوطنية، وخلق فرص عمل مميزة في القطاع الخاص للإماراتيين من أصحاب الكفاءات، ونُشجع شركاءنا كافة للتعاون معنا والمساهمة في دعم النمو الصناعي المستدام في الإمارات».

وأكدت «أدنوك» أن هذه العقود تعكس التقدم المستمر في جهودها لتمكين الموردين المحليين ودعم قدراتهم للمساهمة في خلق وتعزيز القيمة عبر أعمال وأنشطة الشركة كافة، لافتة إلى أنها تسعى في إطار برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، إلى إعادة توجيه 200 مليار درهم إضافية إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة. كما تخطط لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم بحلول عام 2030.

وفي خطوة نوعية تهدف إلى المساهمة في تعزيز التصنيع المحلي وتسهيل الوصول إلى الفرص التجارية والصناعية، أطلقت «أدنوك» أخيراً تطبيق «اصنع مع أدنوك» الذي يتيح الاطّلاع على المنتجات التي تخطط الشركة لشرائها، ويقدم للمُصنّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة رؤية واضحة عبر إجراءات متكاملة ومُبسطة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فرص التصنيع المحلية طويلة الأجل التي توفرها «أدنوك».