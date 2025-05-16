مجموعة الإمارات تتلقى 1500 طلب توظيف من خريجين

اختتمت مجموعة الإمارات مشاركتها في الدورة الثامنة من معرض الخدمة الوطنية للتوظيف 2025، الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو، حيث تلقت أكثر من 1500 طلب من الخريجين عبر مجموعة من البرامج المهنية.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن مساعد رئيس أركان القوات المسلحة للقدرات المشتركة في وزارة الدفاع، اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، زار جناح مجموعة الإمارات في اليوم الأول من الحدث، واطلع على المنصة التفاعلية لمجموعة الإمارات، إلى جانب الوظائف الشاغرة والبرامج المتاحة.

كما استقبلت مجموعة الإمارات في جناحها وزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان النيادي، ورئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، العميد حمد خليفة النيادي، حيث اطلعا على الجهود المستمرة التي تبذلها المجموعة لاستقطاب خريجي الخدمة الوطنية إلى قطاع الطيران.

وتفاعل منتسبو الخدمة الوطنية والخريجون والباحثون عن فرص عمل، بشكل مباشر مع ممثلي مجموعة الإمارات، وعدد من كوادرها الوطنية، للتعرّف إلى البرامج المهنية والتدريبية المتنوعة المتاحة، بما يتناسب مع طموحاتهم، والتي تشمل برنامج الطيارين المواطنين، وبرنامج هندسة صيانة الطائرات، وبرنامج المنح الوطنية، وبرنامج تقنية المعلومات، إلى جانب فرص متعددة ضمن وحدات أعمال المجموعة المختلفة، تحت مظلة برنامج «خطوتي».

وتجسد المشاركة المتواصلة لمجموعة الإمارات في معارض التوظيف الوطنية، التزامها باستراتيجية التوطين في دولة الإمارات، وجهودها المستمرة في استقطاب ورعاية الكفاءات الإماراتية، لدعم خطط النمو الطموحة وتلبية متطلبات الأعمال المتغيرة.

ومن خلال تعزيز التواصل مع الكوادر الوطنية، تسعى المجموعة إلى إلهام الجيل المقبل لبناء مسيرة مهنية واعدة في قطاعي السفر والطيران، اللذين يشكلان ركيزتين أساسيتين في ازدهار الاقتصاد الوطني.