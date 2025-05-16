مشغل موسيقى فاخر لصوت فائق النقاء

أطلقت شركة «أستيل آند كيرن» مشغل الموسيقى «Anultima SP4000» الفاخر، الذي يتيح للمستخدم الاستمتاع بصوت فائق النقاء مع الحد الأدنى من التشويش، بفضل معالجة الصوت المتقدمة والعزل النحاسي.

وذكرت الشركة الكورية الجنوبية أن مشغل الموسيقى الجديد يأتي مزوداً بجسم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ «904L»، المستخدم في ساعات «رولكس» الفاخرة، ويتوافر باللون الفضي أو الأسود، في حين تعمل الطبقة العازلة المصنوعة من النحاس النقي بنسبة 99.9% على حماية الإلكترونيات الداخلية من التشويش الكهرومغناطيسي. ويعتمد مشغل الموسيقى الجديد على نظام التشغيل «غوغل أندرويد»، ويمتاز بشاشة لمسية قياس 6.1 بوصات، وبدقة وضوح تبلغ (2160 × 1080 بيكسل)، إضافة إلى منظم دوار للتحكم في تشغيل الموسيقى بجودة فائقة النقاء سواء كانت على الذاكرة المحلية أو عبر منصات البث.