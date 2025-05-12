توصية بالاستثمار في أسهم 5 شركات لـ «أدنوك»

أعلن بنك «باركليز» أنه بدأ متابعة أداء خمس شركات مدرجة تابعة لـ«أدنوك»، حيث أعطى تصنيف «overweight» (وزن ثقيل) إيجابياً لكل منها، ووصف البنك الاستثمار في هذه الشركات بأنه «ضرورة استراتيجية» للمَحافِظ العالمية، ويشير هذا التصنيف للشركات الخمس - وهي: «أدنوك للتوزيع»، و«أدنوك للحفر»، و«أدنوك للغاز»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، و«فيرتيغلوب» - إلى توقعات البنك بتفوق أداء أسهم هذه الشركات على نظيراتها في القطاع خلال الـ12 شهراً المقبلة، وأكّد «باركليز» في تقريره، الذي صدر أمس، أن هذه الشركات «تشكّل منظومة متنوعة مُهيأة لتحقيق عوائد قوية في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة».