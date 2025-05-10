جمارك دبي تحصل على اعتماد "أفضل بيئة عمل" عالمياً

حصلت جمارك دبي على اعتماد "أفضل بيئة عمل" من مؤسسة Great Place to Work العالمية للعام الخامس على التوالي، لتصبح أول جهة جمركية على الصعيد العالمي تحظى بهذا التصنيف المرموق. ويعد هذا التقدير تتويجاً لمسيرة جمارك دبي الرائدة في مجال تطوير بيئة العمل وفق أعلى المعايير العالمية بما ينسجم مع أهدافها الاستراتيجية وتحفيز وتعزيز الإنتاجية والإبداع والكفاءة وروح الفريق الواحد. مع تحقيق التميز المؤسسي.

واستقبل محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، Michael Burchell، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Great Place to Work، خلال زيارة رسمية إلى مقر الدائرة. وخلال اللقاء، كُرِّمَت جمارك دبي بهذا الإنجاز الذي يعكس التزامها المستمر بتطوير بيئة عمل محفزة وداعمة للموظفين، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار في مختلف قطاعاتها.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية فخورون بحصولنا على هذا التقدير العالمي للعام الخامس على التوالي، وهو شهادة على التزامنا الراسخ بتطوير بيئة عمل استثنائية ترتقي بمستوى الأداء المؤسسي. نؤمن بأن الاستثمار في رأس المال البشري هو أساس التنمية المستدامة، وسنواصل تعزيز ثقافة الابتكار والتميز في العمل بما يسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية ويعكس روح الفريق الواحد التي تميز موظفي جمارك دبي.

وأشار الغفاري إلى أن استمرارية الحصول على هذا الاعتماد الدولي تعكس مستوى الاحترافية والولاء المؤسسي الذي يجسده موظفو الدائرة، مؤكداً أن نتائج الاستبيانات العديدة التي أجرتها المؤسسة العالمية أظهرت ثقة الموظفين العالية بالقيمة المضافة التي يحققونها من خلال عملهم في جمارك دبي.

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان آفاق التعاون المستقبلي في مجالات تطوير بيئة العمل المؤسسية، بما يشمل تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وابتكار آليات حديثة لقياس الثقافة المؤسسية وتطويرها، إضافة إلى تصميم مؤشرات أداء جديدة تركز على رفاه الموظفين وتحقيق التميز المؤسسي، بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي نحو الريادة العالمية في استدامة بيئة العمل وكفاءة الأداء المؤسسي.