الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات» تنطلق 19 مايو

كشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن أجندة الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات» والشعار الرسمي للحدث «تسريع الصناعات المتقدمة»، الذي تقام فعالياته من 19 إلى 22 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في أبراج الإمارات بدبي، أمس، بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر.

ويعكس الشعار الرسمي الجديد للحدث روح الابتكار والتميز الصناعي في دولة الإمارات، وتم تخصيص عدد من الموضوعات والمحاور الرئيسة ضمن أجندة الحدث على مدار أيامه الأربعة، يتناول كل منها أحد جوانب النمو الصناعي على المستويين الوطني والدولي.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحافي، قال الجابر إن «كل ما أنجزته دولة الإمارات في السنوات الماضية تحقق بفضل إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وطموح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أشار في تغريدة كريمة من سموه إلى الدور المهم للقطاع الصناعي، وأهمية (اصنع في الإمارات) في تعزيز الصناعة الوطنية والمنتج الإماراتي الوطني».

وأضاف الجابر أنه «من خلال متابعة وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ضاعفنا العمل على تحقيق نقلة نوعية لتحديث وتطوير القطاع الصناعي في الدولة، والمساهمة في بناء اقتصاد متنوع، تنافسي، وقائم على المعرفة».

وحول إنجازات القطاع الصناعي، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «حقق القطاع الصناعي العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية، ومن أهمها ارتفاع قيمة الصادرات الصناعية في 2024 إلى 197 مليار درهم، أي زيادة بنسبة 68% مقارنة مع عام 2020، كما وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر برنامج المحتوى الوطني لقطاع الصناعة إلى 347 مليار درهم».