إقبال كثيف على رحلات لبنان مع إلغاء قرار منع سفر المواطنين

قال مديرون وعاملون في وكالات سفر إن رحلات الطيران إلى لبنان تشهد حالياً إقبالاً كثيفاً، مع بدء سريان قرار إلغاء منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، لافتين إلى زيادة الاستفسارات وطلبات الحجز فور صدور القرار، وسط توقعات بزيادة أكبر في الطلب خلال موسم الإجازة الصيفية.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن المواطنين الذين لديهم أعمال أو يملكون عقارات في لبنان، كانوا من أوائل المبادرين إلى الحجز، مشيرين إلى أن رحلات الطيران إلى بيروت بدأت بالفعل تسجيل معدلات إشغال مرتفعة، وسط استعدادات لإطلاق عروض سياحية خاصة، ورفع السعة المقعدية، لمواكبة هذا الطلب خلال الفترة المقبلة.

وأوضحوا أن أسعار تذاكر الطيران للرحلات المتجهة من دولة الإمارات إلى لبنان، سجلت ارتفاعاً كبيراً بنسبة راوحت بين 40 و50% للحجوزات الأخيرة التي تتم قبل موعد الرحلة بساعات.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة الريّس للسفريات - مجموعة الريّس»، محمد جاسم الريس، إن «الشركة بدأت بتلقي استفسارات بخصوص الحجوزات إلى لبنان منذ إعلان وزارة الخارجية الإماراتية، إلغاء قرار منع سفر المواطنين»، مضيفاً: «تلقينا طلبات عدة ونتوقع أن نشهد المزيد من الحجوزات السياحية إلى لبنان خلال الفترة المقبلة».

وأوضح الريس أن «هناك حجوزات خاصة بالمواطنين للسفر بغرض إنجاز أعمال في لبنان خلال الفترة الحالية، حيث إن بعض الإماراتيين يملكون عقارات ولديهم أعمال في لبنان»، متوقعاً إقبالاً أكبر من هذه الشريحة خلال الأيام المقبلة.

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «دبي العالمية للسفريات»، بدر أهلي: «في ظل الطلبات والاستفسارات التي تلقيناها، نتوقع طلباً عالياً على رحلات لبنان خلال الفترة الحالية ومع بدء موسم الإجازات الصيفية من قبل المواطنين»، لافتاً إلى أنه بالنسبة للمواطنين الذين لديهم أعمال في لبنان أو زاروا هذا البلد لأكثر من مرة، فإنهم من أوائل الأشخاص الذين بادروا إلى الحجز.

وأفاد بأن رحلات الطيران بين دولة الإمارات ولبنان، تسجل معدلات إشغال مرتفعة على شركات الطيران بما في ذلك الناقلات الوطنية، متوقعاً أن يعود لبنان إلى خريطة الإجازات الصيفية للمواطنين بقوة هذا الصيف.

بدوره، قال المدير العام لـ«شركة العوضي للسفريات»، أمين العوضي: «تم تسجيل حجوزات قوية للمواطنين للسفر إلى لبنان مع دخول قرار السماح للمواطنين بالسفر إلى هذا البلد حيز التنفيذ أمس»، مضيفاً: «نتلقى استفسارات عدة وطلبات بخصوص إجراء حجوزات لهذه الوجهة».

وتابع أن «بيروت تشهد معدلات إشغال مرتفعة على الرحلات الجوية».

وأوضح العوضي أن «أسعار تذاكر الطيران بالنسبة للحجوزات التي تتم قبل موعد السفر بساعات، شهدت زيادات بلغت نحو 40%»، مشيراً إلى أن أسعار التذاكر ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الساعات الأولى بعد صدور القرار، خصوصاً على الرحلات المباشرة من دولة الإمارات.

وأضاف أن الزيادة في الأسعار تعكس حجم الطلب الكبير على لبنان، ما قد يدفع أسعار التذاكر إلى مستويات أعلى، لافتاً إلى أن شركات الطيران قد تلجأ إلى زيادة سعتها المقعدية، لاستيعاب الطلب الكبير المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وكشف عن تلقي طلبات بخصوص إجراء حجوزات سياحية إلى لبنان من شريحة العائلات، معلناً عن طرح عروض وباقات خاصة، لقضاء عطلات في لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دبي لينك»، الدكتور هيثم الحاج علي، إنه «منذ إعلان وزارة الخارجية عن إلغاء قرار منع السفر إلى لبنان، شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في حجوزات المواطنين، حيث بدأنا تلقي طلبات فورية للسفر بمجرد صدور القرار، ما يعكس رغبة قوية لدى الكثيرين في زيارة هذه الوجهة».

وأضاف: «يشهد السفر إلى لبنان حالياً إقبالاً كثيفاً مع إلغاء قرار منع سفر المواطنين، ونتوقع أن يرتفع الطلب بمعدلات أكبر خلال الأيام والأسابيع المقبلة، لاسيما مع اقتراب موسم الصيف والعطلات المدرسية».

وأشار الحاج علي إلى أن الرحلات المتجهة إلى بيروت بدأت تسجل إشغالات عالية، فيما من المتوقع أن تلجأ شركات الطيران إلى إتاحة المزيد من السعة إلى هذه الوجهة مع زيادة الطلب.

وقال: «نوصي الراغبين بالسفر إلى لبنان بالحجز المبكر، نظراً إلى ارتفاع معدل الإشغال السريع، ونتوقع أن تستمر موجة الطلب القوي طوال موسم الصيف».

وأضاف الحاج علي: «سجّلنا زيادة كبيرة في أسعار التذاكر إلى لبنان، تجاوزت في بعض الحالات نسبة 50% بخصوص الحجوزات الأخيرة»، مشيراً إلى أن الزيادات تتعلق بالرحلات التي تغادر اليوم أو غداً.

ولفت إلى أن نسبة من المسافرين حجزوا تذاكرهم على وجه السرعة، ما أوجد ضغطاً على الأسعار، متوقعاً أن تستمر الأسعار في مستوياتها المرتفعة خلال الأيام المقبلة، وربما ترتفع أكثر مع اقتراب موسم العطلات.

. المواطنون الذين لديهم أعمال أو يملكون عقارات في لبنان، كانوا من أوائل المبادرين إلى الحجز.