بدء تنفيذ «الإعفاء» من غرامة التأخّر في التسجيل لضريبة الشركات

بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن مبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات، وبعض فئات الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة، من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المدة القانونية المحدَّدة، حيث يشترط للإعفاء من الغرامة أن يقوم الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفَى المطالب بالتسجيل) بتقديم إقراره الضريبي (أو تصريحه السنوي)، خلال مدة لا تجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى (أو سنته المالية الأولى) بدلاً عن تسعة أشهر.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أمس، أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مدة لا تجاوز سبعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية، يطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو المعفى المطالب بالتسجيل)، سواء أكان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول (أو التصريح السنوي الأول) سابقاً لبدء تطبيق القرار الجديد، أم بعد بدء تطبيق القرار.

وأضافت الهيئة أنه إذا سدد الخاضع للضريبة غرامة التأخّر في تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات، وانطبقت عليه شروط الاستفادة من الإعفاء، فسيتم رد تلك الغرامة التي تم سدادها، وإضافة مبلغ الغرامة المدفوع إلى حساب الخاضع للضريبة لدى الهيئة، وكذلك فإن المسجَّلين الذين قدموا إقراراتهم الضريبية قبل بدء تطبيق قرار الإعفاء، وفرضت عليهم غرامة التأخّر، سيتم إعفاؤهم وإعادة مبالغ الغرامات المسدَّدة إلى حساباتهم لدى الهيئة.

وفي ما يتعلق بالحالات التي ينطبق عليها الإعفاء، وكيفية الاستفادة من المبادرة، بيّنت الهيئة أنه بصفة عامة يشمل الإعفاء جميع الخاضعين للتسجيل لضريبة الشركات، سواء في حال تقدّم الخاضع للضريبة بطلب تسجيل، وفرضت عليه غرامة إدارية للتأخّر في التسجيل خلال المدة القانونية المحددة، أو لم يتقدَّم بطلب التسجيل، وذلك في حال استيفاء الشروط القانونية للإعفاء.

ودعا مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، جميع الخاضعين لضريبة الشركات غير المسجلين، إلى الإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات، ثم تقديم الإقرارات الضريبية عبر منصة «إمارات تاكس» خلال المدة المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء، للاستفادة من الإعفاء الذي أتاحته المبادرة التي تجسِّد استراتيجية دعم قطاعات الأعمال، وتشجيع الامتثال الطوعي للقوانين والإجراءات الضريبية لتفادي الغرامات الإدارية.

وأشاد البستاني بالإقبال الكبير الذي شهدته عمليات التسجيل لضريبة الشركات، خلال الفترة الماضية، حيث تخطى عدد المسجَّلين لضريبة الشركات 543 ألف مسجَّل، ما يعكس تنامي الوعي لدى قطاعات الأعمال بأهمية الامتثال للإجراءات الضريبية، مؤكداً حرص الهيئة على استمرارية التواصل مع جميع قطاعات الأعمال عبر قنوات توعوية متنوعة للتعريف بإجراءات الامتثال واستطلاع آراء المعنيين، وبحث سبل التغلب على أية تحديات قد تواجههم.