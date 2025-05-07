بـ10.4 ملايين مقعد مجدول.. "دبي الدولي" يواصل تصدره مطارات العالم

سجل مطار دبي الدولي، خلال مايو الجاري، نحو 5.2 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية (نحو 10.4 ملايين في الاتجاهين)، وبنسبة نمو بلغت 3% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ليتصدر بذلك مطارات العالم، وفقاً للتقرير الدوري الصادر عن مؤسسة "أو إيه جي" الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأفادت المؤسسة الدولية في تقرير تلقت "الإمارات اليوم" نسخة منه، بأن مطار دبي الدولي احتفظ بمكانته كأكبر محور للنقل الجوي الدولي في العالم في مايو 2025. وسجل "دبي الدولي" نحو 5 ملايين مقعد في أبريل الماضي ونحو 5.16 ملايين في مارس و4.78 ملايين مقعد في فبراير و5.3 ملايين مقعد في يناير 2025، ليصل إجمالي عدد المقاعد المجدولة في "دبي الدولي"، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري من العام الجاري، إلى 25.44 مليون مقعد (50.88 مليوناً في الاتجاهين).

وتأتي هذه الزيادة في السعة المقعدية في مطار دبي الدولي مع استقطاب المطار شركات طيران جديدة، وافتتاح مزيد من الوجهات، فضلاً عن تشغيل رحلات إضافية إلى وجهات قائمة، بعد أن سجل أداء قوياً في حركة المرور الدولية على مدار عام 2024 والأشهر الأولى من العام الجاري.

دولياً، حل مطار هيثرو لندن في المركز الثاني بنحو 4.2 ملايين مقعد، تلاه مطار امستردام بـ3.6 ملايين مقعد وسنغافورة في المركز الرابع بنحو 3.59 ملايين مقعد ومطار سيؤل الدولي خامساً بنحو 3.53 ملايين مقعد.

وواصل مطار دبي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي الذي سجل نحو 5.5 ملايين مقعد خلال أبريل الجاري، ومطار طوكيو هانيدا في المركز الثالث بنحو 4.6 ملايين مقعد، ولندن هيثرو رابعاً بنحو 4.5 ملايين مقعد ومطار دالاس فورت ورث الدولي في المركز الخامس بنحو 4.4 ملايين مقعد.

وقالت المؤسسة أنه بالنظر إلى التصنيف العالمي لشهر مايو 2019، تظهر بياناتنا أن مطار دبي الدولي قد تقدم بأكبر عدد من المراكز خلال الفترة الممتدة حتى عام 2025، في السعة الإجمالية (على الرحلات الدولية والمحلية) ليصل إلى المركز الثاني في مايو هذا العام مقارنةً بالمركز الثامن عشر في مايو 2019، أي بزيادة 16 مركزًا، ومن 3.4 ملايين مقعد إلى 5.5 ملايين.

واستقبل مطار دبي الدولي 23.4 مليون مسافر، خلال الربع الأول من عام 2025، محافظاً على زخمه القوي، ومعززاً مكانته بوصفه المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، ما يعكس جاذبية دبي المتنامية كوجهة عالمية، والدور المحوري الذي يلعبه المطار باعتباره بوابة مفضلة لملايين المسافرين حول العالم. وشهد يناير 2025 وحده أعلى حركة شهرية في تاريخ المطار مع استقبال 8.5 ملايين مسافر.