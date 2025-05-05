مذكرة تفاهم لتدريب كوادر وطنية على التحولات التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي

وقّعت جمارك دبي وجامعة دبي مذكرة تفاهم مشتركة مع جامعة «كُونه آند ناجل KLU» الألمانية، وجرت مراسم التوقيع في مقر الجامعة بمدينة هامبورغ، حيث وقّع المذكرة من جانب جمارك دبي، مدير عام جمارك دبي، الدكتور عبدالله بوسناد، وعميدة كلية دبي للأعمال في جامعة دبي، البروفيسورة واشيكا ساهيم، ورئيس جامعة كُونه آند ناجل (KLU)، البروفيسور أندرياس كابلان، في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحث العلمي على المستوى الدولي، بما يحقق رؤية دبي وتطلعاتها في ريادة قطاع التجارة والخدمات اللوجستية.

وتهدف الاتفاقية إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات التدريب، والبحث العلمي، وتطوير البرامج المهنية، إلى جانب توفير فرص تدريب عملي متميزة لطلاب أكاديمية دبي اللوجستية، ومنتسبي برنامج المنح الدراسية الذي تطلقه جمارك دبي، بالتعاون مع جامعة دبي، وذلك ضمن أرقى الجامعات العالمية المتخصصة.

كما تتضمن الاتفاقية مبادرات مشتركة في مجالات الخدمات اللوجستية، وإدارة سلاسل التوريد، والابتكار في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن العمليات الجمركية. وتزامناً مع توقيع المذكرة، التحق عدد من طلاب برنامج المنح الدراسية بالماجستير في إدارة الأعمال، والتجارة الرقمية، وسلاسل الإمداد، بتدريب عملي مكثف في جامعة «KLU»، يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، تحت إشراف نخبة من الخبراء المتخصصين، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من أبرز الشركات الألمانية والمرافق الجمركية واللوجستية في ميناء هامبورغ.

وخلال هذه الزيارات، اطلع الطلاب على أحدث النظم المعتمدة في استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في تحسين الإجراءات التشغيلية.

وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع رؤية حكومة دبي بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الحكومي، إلى جانب الاستثمار في بناء القدرات الوطنية، وتأهيل الكفاءات الحكومية بمهارات المستقبل.

وأكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس التزام دبي، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وقال: «تمثّل هذه الشراكة محطة مهمة في مسار إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً للابتكار والاقتصاد المستقبلي. فالتدريب المهني ليس مجرد استثمار في الأفراد، بل هو استثمار مباشر في استدامة اقتصاد الإمارة ونموها المتواصل».

وأضاف: «نهدف من خلال التعاون مع جامعة (KLU) إلى دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الأكاديمية، وتعزيز دور أكاديمية دبي اللوجستية في إعداد الأجيال القادرة على التميز في وظائف المستقبل، والإسهام في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام».