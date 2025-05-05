«الشارقة الإسلامي» يدشّن فرعاً جديداً في أبوظبي

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، افتتاح فرعه الجديد في «ياس مول» بأبوظبي، ليُشكّل إضافة إلى شبكة فروعه التي تضم 34 فرعاً.

وأكد رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الشارقة الإسلامي، نبيل أبوعلوان، أن افتتاح فرع «ياس مول» يُعد إضافة نوعية إلى شبكة الفروع، في أحد أبرز المراكز التجارية في أبوظبي، ليواكب تطلعات شرائح واسعة من المتعاملين، لاسيما في البيئات التي تجمع بين الترفيه، والتجارة والسياحة، ما يسهم في تعزيز الوصول إلى العملاء وتقديم خدمات متميزة بسهولة ومرونة.