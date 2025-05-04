«أوبك بلس» يعلن زيادة إنتاج النفط خلال يونيو

أعلنت ثماني دول منضوية في تحالف «أوبك بلس»، أمس، زيادة كبيرة في إنتاج النفط لشهر يونيو. وستقوم السعودية وروسيا وست دول أخرى في التحالف بإنتاج 411 ألف برميل إضافي يومياً في يونيو، كما هو المستوى خلال مايو، وفقاً لبيان صادر عن «أوبك بلس»، بينما كانت الخطة الأساسية تنص على زيادة قدرها 137 ألف برميل يومياً. وقال جورج ليون من شركة «ريستاد إنرجي» لوكالة «فرانس برس» أمس، إن «(أوبك بلس) ألقى قنبلة للتو في سوق النفط».

وأضاف: «بعد الإشارة التي قدمها الشهر الماضي، يُرسل القرار المتخذ اليوم رسالة واضحة: المجموعة تغير استراتيجيتها، وتسعى إلى استعادة حصتها في السوق بعد سنوات من التخفيضات».

ووفق المحلل، يهدف هذا التغيير في الاستراتيجية أيضاً إلى إقامة «علاقات جيدة مع الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب».

وبعد عودته إلى السلطة، دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السعودية إلى إنتاج مزيد من النفط لخفض سعره. وعمدت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، إلى تشكيل تحالف «أوبك بلس» عام 2016 مع دول أخرى من بينها روسيا، للتعامل مع التحديات التي تواجهها السوق.

وحتى وقت قريب، استغلت الدول الـ22 المنضوية في التحالف والتي تعتمد أغلبيتها بشكل كبير على الثروة النفطية، نُدرة الإمدادات لرفع الأسعار، فاحتفظت بملايين البراميل كاحتياطيات.

وإضافة إلى السعودية وروسيا، وافق العراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان على مواصلة زيادة الإنتاج.

السعودية وروسيا وست دول أخرى في التحالف ستقوم بإنتاج 411 ألف برميل إضافي يومياً في يونيو.