قضى 8 ساعات فوق شجرة.. شاهد عملية اعتقال رجل من قبل إدارة الهجرة الأمريكية

أمضى مهاجر غواتيمالي ثماني ساعات في شجرة بتكساس لتجنب اعتقاله من قِبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وبحسب بيان صادر عن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، فإن الرجل الذي حدده مسؤولون في غواتيمالا باسم رايموندو كالكال تسلق الشجرة بعد توقفه عند إشارة مرور، حيث كان الراكب في السيارة. وشهد العديد من الأشخاص في الحي عملية الاعتقال ووصفوا كالكال بأنه عامل مجتهد.

وقال مسؤول في إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية إن كالكال تم ترحيله في الأصل في عام 2013 ثم تم القبض عليه بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول في عام 2024، وفقًا لوثيقة محكمة من المنطقة الغربية من تكساس.

بينما كتبت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نوام على موقع X في أعقاب عملية الاعتقال: "يمكنك الهرب ولكن لا يمكنك الاختباء سواء على شجرة أو في منزل قاض ناشط، إذا كنت هنا بشكل غير قانوني، فستجدك دائرة الهجرة والجمارك، وتعتقلك، ثم يتم ترحيلك.”

وهو حاليًا في مركز احتجاز بمدينة كارنز، في ولاية تكساس الأمريكية.. وطلبت شبكة CNN من دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية مزيدًا من التفاصيل حول الاعتقال، حيث لم يتضح بعد ما إذا كان لديه تمثيل قانوني.