«مطارات دبي»: «الممر الذكي» أسرع 10 مرات من البوابات الحالية

كشف الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»، ماجد الجوكر، عن أن سرعة إجراءات السفر عبر «الممر الذكي» في مبنى المسافرين

(3)، تفوق سرعة البوابات الذكية الحالية بـ10 أضعاف، إذ يتيح للمسافرين عبور نقاط الجوازات من دون الحاجة إلى التوقف أو إبراز وثائق السفر، وأكّد الجوكر لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش معرض سوق السفر العربي، أن هذه التقنية - التي بدأ العمل بها تجريبياً منذ ثلاثة أشهر في مبنى المسافرين

(3) لمسافري الدرجة الأولى ورجال الأعمال - حققت في الأيام الأخيرة نسبة نجاح قاربت 100%، ويجري حالياً التوسع فيها لتشمل مسافري الدرجة السياحية، على أن تُعمّم لاحقاً على مختلف مباني المطار، من دون أن يكشف عن موعد الإطلاق الرسمي أو موعد تعميم الخدمة. وأوضح أن «الممر الذكي» لا يمثّل فقط قفزة تكنولوجية، بل يأتي ضمن منظومة متكاملة تقدم تجربة سفر سلسة، يشرف عليها ما يراوح بين 20 و23 ألف موظف في المناوبة الواحدة، يعملون على مدار الساعة لتلبية احتياجات ملايين المسافرين.

وقال الجوكر: «نتبنى ثقافة الضيف أولاً، ولدينا فرق عمل تعمل بروح الفريق الواحد، لتقديم تجربة سفر استثنائية للمسافرين».

وبالنسبة لمستجدات مشروع مطار آل مكتوم الدولي، أفاد الجوكر بأنه سيكون أكبر بخمس مرات من مطار دبي الحالي، مع اعتماد فلسفة تشغيل ترتكز على التجربة الذكية، حيث من المتوقع أن يلعب «الممر الذكي» دوراً محورياً في تصميمه.