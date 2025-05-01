85.8 مليون دولار صافي أرباح «دبي لصناعات الطيران» الربعية

ارتفع صافي أرباح شركة دبي لصناعات الطيران بنحو 26.54% إلى 85.8 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 67.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت الشركة، في بيان، أمس، أن أرباحها ارتفعت قبل الضرائب بنسبة 45% إلى 101.2 مليون دولار، خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 69.7 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2024، فيما نمت الإيرادات 15% إلى 395.9 مليون دولار، مقابل 343.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

ووفق بيانات الشركة، تجاوزت قيمة إجمالي الأصول 13.1 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بينما بلغت السيولة المتاحة نحو ثلاثة مليارات درهم. وبلغ عدد الطائرات المستحوذ عليها 19 طائرة، منها 13 طائرة مملوكة، وست طائرات مدارة، في حين بلغ عدد الطائرات المبيعة 15 طائرة، منها 11 طائرة مملوكة وأربع طائرات مدارة.

ووصل عدد ساعات العمل المحجوزة في قسم الهندسة إلى نحو 500 ألف ساعة، فيما وصل عدد عمليات الفحص المنفذة في قسم الهندسة إلى 102 عملية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «كان الربع الأول من عام 2025 استثنائياً من الناحيتين المالية والتشغيلية، فقد تجاوز هامش ربحنا قبل الضرائب 25%، وارتفع عائدنا على حقوق الملكية إلى 13% بفضل البيئة التشغيلية المواتية، وقابلية توسع نموذج أعمالنا».

وأضاف: «شهد الربع الأول توقيع اتفاقية للاستحواذ على شركة (Nordic Aviation Capital DAC)، بقيمة إجمالية تبلغ مليارَي دولار، وتوقيع اتفاقات للاستحواذ على 17 طائرة بقيمة مليار دولار».