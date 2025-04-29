أحمد بن سعيد: متفائلون بأداء قطاع الطيران في 2025 و2026 رغم التحديات العالمية

أعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عن تفاؤله بأداء قطاع الطيران خلال عامي 2025 و2026، رغم استمرار التحديات العالمية، مؤكدا أهمية الاستعداد والتعامل الاستباقي مع المتغيرات.

وقال سموه في تصريحات صحافية أمس على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025، إنه من المبكر تقييم تأثير الرسوم الجمركية على صناعة النقل الجوي، لافتا إلى أن تقييم تأثير ذلك، سيتضح بشكل أكبر مع ظهور النتائج مستقبلاً.

وكشف سموه أن مجموعة الإمارات ستعلن عن نتائجها المالية للسنة المالية (2024-2025) في الثامن من مايو المقبل، متوقعاً أن يسجل أداء المجموعة بشكل عام نمواً من خانتين، كما توقع أن تكون النتائج أفضل من تلك التي تم تسجيلها في السنة المالية السابقة.

وحول تعزيز أسطول الناقلة، أوضح سموه أن "طيران الإمارات" بدأت باستلام طائرات جديدة من طراز "إيرباص A350"، مشيراً إلى أن استلام طائرات جديدة، سيسهم في رفع حجم الأسطول للفترة المقبلة.

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد، أن "طيران الإمارات" استلمت أربع طائرات جديدة حتى الآن من طراز "أيرباص 350"، فيما من المتوقع أن يصل العدد إلى 12 أو 15 طائرة قبل نهاية العام الجاري.