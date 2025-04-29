«راكز» ترحب بـ 3676 شركة جديدة

سجّلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» نمواً بنسبة 23% في عدد الشركات الجديدة، المسجلة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث انضمت 3676 شركة جديدة إلى مجتمع الأعمال في الإمارة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، رامي جلاد، إن هذا النمو يعكس ثقة المستثمرين بمنظومة المجموعة، بجانب التزامها المستمر بتقديم حلول بسيطة ومرنة وفعالة من حيث الكلفة، تلبي احتياجات مجتمع الأعمال العالمي المتغيرة، وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تستمر في جذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.