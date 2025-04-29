3.5 مليارات دولار أقساط التأمين في «دبي المالي العالمي» خلال 2024

انطلقت في مركز دبي المالي العالمي، أمس، فعاليات مؤتمر دبي الدولي للتأمين 2025، بمشاركة 1700 خبير تأمين من 82 دولة، إذ نجح الحضور في تحديد مواعيد لأكثر من 6000 اجتماع بهدف إبرام صفقات.

وقالت الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، علياء الزرعوني، في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، إن المركز حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 35% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، حيث إنها ارتفعت من 2.6 مليار دولار إلى 3.5 مليارات دولار خلال عام 2024.

وضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، كشف «دبي المالي العالمي» بالاشتراك مع شريكه البحثي مركز «آسيا هاوس» عن تقرير حصري، يحمل عنوان «ترسيخ المرونة: الفرص المتاحة لقطاع التأمين العالمي».

وأشار التقرير إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة لشركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك في ظل مساعي القطاع لتقليص الفجوة بين الأصول المؤمّنة وغير المؤمّنة، واستقطاب الاستثمارات اللازمة.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يتمتع مركز دبي المالي العالمي بموقع استراتيجي قوي يمكّنه من توسيع وتعزيز دوره كمركز رائد للتأمين في المنطقة، وذلك بفضل ما يتميز به من قوانين وأنظمة متطورة ومتوازنة».

وأضاف أن «البيئة المستقرة والفاعلة التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي لشركات الخدمات المالية، إضافة إلى القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، أسهمتا في تعزيز مكانة دبي مركزاً قوياً لشركات التأمين، ويتجلّى ذلك في الارتفاع الكبير الذي شهده إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2024 بنسبة 35%، ليصل إلى رقم قياسي قدره 3.5 مليارات دولار».

وأشار إلى أن مركز دبي المالي العالمي يستضيف أكثر من 125 مؤسسة تعمل في مجال التأمين وإعادة التأمين، داعياً إلى الاستفادة من النقاط المحورية التي تناولها أول تقرير شامل للمركز حول الفرص المتاحة أمام قطاع التأمين على مستوى العالم.

ويُركز التقرير على النمو الذي يحققه قطاع التأمين العالمي، الذي تصل قيمته إلى ثمانية تريليونات دولار، مدفوعاً بالطلب الكبير على قدرته في تعزيز مرونة الاقتصادات والشركات على تحمل الظواهر المناخية الحادة والهجمات السيبرانية، والتي تتسم بتزايد وتيرة حدوث وقوتها. ويتجلى هذا الازدهار في منطقة الشرق الأوسط، حيث نما قطاع التأمين بشكل كبير بسبب الحاجة إلى تأمين تدفقات رؤوس الأموال الهائلة التي تُضخ في مشاريع البناء ومشاريع الطاقة الضخمة التي تشهدها المنطقة.

• 1700 خبير تأمين من 82 دولة، يشاركون في مؤتمر دبي الدولي للتأمين 2025.