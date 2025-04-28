«الاتحاد للطيران» تستهدف تشغيل 170 طائرة بحلول 2030

قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس، إن «الناقلة تستهدف تشغيل أكثر من 170 طائرة ضمن أسطولها بحلول العام 2030، وخدمة بين 33 إلى 34 مليون مسافر سنوياً».

وذكر نيفيس خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025، اليوم، إن من المتوقع أن يكون عام 2025 الأفضل من الناحية التشغيلية في تاريخ الناقلة، حيث تستهدف نقل 21 مليون مسافر خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن «الناقلة سجلت أداءً قوياً خلال العامين الماضيين، من حيث مضاعفة أعداد المسافرين إلى 20 مليون مسافر وتوسع الأسطول ليصل إلى نحو 100 طائرة حالياً».

وقال إن «(الاتحاد للطيران) تسعى إلى تعزيز شبكة وجهاتها بالتزامن مع نمو الأسطول وزيادة عدد الرحلات من خلال تدشين 16 وجهة».

ولفت الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، بمناسبة إعلان الناقلة إطلاق طائرتها الجديدة كلياً من طراز إيرباص «A321LR»، التي تمنح المسافرين على الرحلات القصيرة والمتوسطة الراحة المتوافرة على الطائرات العريضة البدن، إن «(A321LR) طائرة مذهلة وتُثبت التزامنا الفائق بالفخامة وتجربة المتعاملين والتواصل».

وأضاف: «تُمثل طائرة (A321LR) نقطة تحولية لـ(الاتحاد للطيران) في إطار استراتيجيتنا الطموحة للنمو 2030 والمتمثلة بمضاعفة حجم أسطولنا، وزيادة أعداد الضيوف ثلاث مرات، وتدشين 16 وجهة جديدة في عام 2025 وحده».

وتقدّم طائرة «A321LR» تجربة جديدة في الدرجة الأولى من خلال جناحين مغلقين بالكامل.

وستدخل أولى طائرات «الاتحاد للطيران» من طراز «A321LR» الخدمة في الأول من أغسطس 2025، مع انضمام 10 طائرات جديدة إلى الأسطول في وقت لاحق من العام. وستسيّر الطائرة رحلات من مطار زايد الدولي في أبوظبي إلى وجهات تشمل الجزائر، أثينا، بانكوك، تشيناي، شيانغ ماي، كوبنهاجن، دوسلدورف، كولكاتا، كرابي، ميدان، ميلانو، باريس، بنوم بنه، بوكيت، الرياض، تونس، وزيوريخ.