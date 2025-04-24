«أغذية» توزع أرباحاً بـ 175 مليون درهم عن 2024

أعلنت مجموعة «أغذية»، أمس، موافقة المساهمين على نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وعلى التوصيات الأخرى المقدمة من مجلس الإدارة، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية بقيمة 21.03 فلساً للسهم الواحد عن كامل السنة المالية، بإجمالي 175 مليون درهم، ما يعكس نمواً بنسبة 19% مقارنةً بعام 2023.

ويتضمن هذا التوزيع أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من العام الماضي بقيمة 10.72 فلوس للسهم الواحد، وذلك تماشياً مع سياسة المجموعة الخاصة بتوزيع الأرباح نصف السنوية.

وكانت المجموعة وزعت، في وقت سابق، أرباحاً نقدية مرحلية بقيمة 10.31 فلوس للسهم الواحد، بما يعادل 85.7 مليون درهم، عن النصف الأول من العام.