صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» الربعية يتخطى مليار درهم

أعلن «الإمارات الإسلامي» عن تحقيق صافي ربح ربع سنوي قياسي، تجاوز مليار درهم للمرة الأولى في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 24% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، نظراً إلى ارتفاع الدخل الممول وغير الممول، كما أظهرت الأرباح التشغيلية تحسّناً بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وبلغ هامش صافي الربح معدلاً جيداً للغاية عند نسبة 3.85%، بينما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 11% ليبلغ 123 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025.

ونمت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 7% لتصل إلى 75 مليار درهم، فيما ارتفعت ودائع المتعاملين 8% إلى 83 مليار درهم، في حين أظهرت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير أداء قوياً للغاية، بتسجيل نسبة 71% من إجمالي الودائع.

وشهدت نسبة التمويلات منخفضة القيمة تحسناً لتصل إلى 4%، مع نسبة تغطية قوية عند 146%.

وقال رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»، هشام عبدالله القاسم: «تخطت أرباح (الإمارات الإسلامي) في الربع الأول من العام الجاري، حاجز المليار درهم للمرة الأولى على الإطلاق، محققة نمواً بنسبة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وقد شهد إجمالي الدخل زيادة لافتة بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعوماً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول».

وأضاف القاسم أن «المصرف نجح بإصدار صكوك رئيسة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، حيث يعكس هذا الإصدار الناجح التقدير المتزايد للإمارات الإسلامي بين مجتمع المستثمرين العالمي، حيث تجاوز حجم الطلب 1.6 مليار دولار من المستثمرين المحليين والدوليين».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات الإسلامي»، فريد الملا: «سجل (الإمارات الإسلامي) نمواً قياسياً في الأرباح خلال الربع الأول من عام 2025، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 11% ليصل إلى 123 مليار درهم، كما شهدت الأرباح التشغيلية زيادة لافتة بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعومة باستراتيجية نمو فاعلة وأداء قوي في جميع القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية للشركات، والخزينة».

وأكّد أن «الإمارات الإسلامي» يواصل ريادته للابتكار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية ضمن قطاع الخدمات المالية الإسلامية، حيث يقدم لمتعامليه أفضل الحلول المتاحة من خلال منصاته المصرفية الرقمية.