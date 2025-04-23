للمرة الأولى.. 28.8 مليون اشتراك في وسائل الاتصال بنهاية 2024

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بأن عدد الاشتراكات في وسائل الاتصال بالدولة، في نهاية عام 2024، شاملة الهواتف المحمولة، والإنترنت، والهاتف الثابت، جاوز 28 مليون اشتراك، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الدولة، حيث بلغت 28 مليوناً و863 ألفاً و306 اشتراكات، مدعومة بزيادة عدد السكان، وارتفاع مستويات المعيشة، ونمو عمليات التشغيل، والزيادة في عدد السياح والزوار إلى الدولة بشكل قياسي خلال الأشهر الأخيرة.

وأظهرت إحصاءات حديثة صدرت عن الهيئة، أمس، أن إجمالي الزيادة في اشتراكات وسائل الاتصال في الدولة جاوزت مليوناً و755 ألفاً و984 اشتراكاً خلال عام واحد، في وقت شهدت اشتراكات جميع وسائل الاتصال، (الهواتف المحمولة، والإنترنت والثابت) زيادات ملموسة من دون استثناء.

ووفقاً لتلك الإحصاءات، فقد ارتفعت الاشتراكات الفعّالة في الهواتف المحمولة، في نهاية عام 2024، إلى 22 مليوناً و407 آلاف و833 اشتراكاً، مقابل 21 مليوناً و222 ألفاً و710 اشتراكات في نهاية عام 2023، بزيادة تبلغ مليوناً و185 ألفاً و123 اشتراكاً خلال عام واحد فقط.

وبلغ عدد خطوط «الدفع المقدم»، في نهاية ديسمبر 2024، 17 مليوناً و250 ألفاً و89 اشتراكاً، مقابل خمسة ملايين و157 ألفاً و744 اشتراكاً في نظام «الفاتورة».

وبلغ عدد اشتراكات الهواتف المحمولة 238.3 اشتراكاً لكل 100 نسمة، وهو أعلى النسب التي يصلها في دولة الإمارات، إذ تُعدّ اشتراكات الهواتف المحمولة لكل 100 نسمة في الإمارات من أعلى النسب على مستوى العالم طوال السنوات الماضية.

وتظهر إحصاءات «تنظيم الاتصالات» أن عدد اشتراكات «إنترنت النطاق العريض» في نهاية عام 2024، بلغ أربعة ملايين و501 ألف و652 اشتراكاً مقابل ثلاثة ملايين و947 ألفاً و874 اشتراكاً في نهاية عام 2023 بارتفاع قدره 553 ألفاً و778 اشتراكاً.

كما سجلت اشتراكات «إنترنت النطاق العريض» 48 خطاً لكل 100 نسمة.

ووفقاً لـ«تنظيم الاتصالات»، فقد سجلت اشتراكات الإنترنت عبر الخط الهاتفي (صفراً) بعد وقف مشغلَي الاتصالات، وهما «اتصالات من إي آند» و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، الاشتراكات عبر الخط الهاتفي تدريجياً منذ سنوات عدة.

وفي الوقت نفسه بلغ عدد خطوط الهاتف الثابت في الدولة مليوناً و953 ألفاً و821 اشتراكاً، مقابل مليون و936 ألفاً و738 اشتراكاً في نهاية عام 2023 بزيادة بلغت 17 ألفاً و83 اشتراكاً.