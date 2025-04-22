6.2 مليار درهم أرباح "الإمارات دبي الوطني" خلال الربع الأول

حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً بواقع 6.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وتخطت أصول البنك حاجز التريليون درهم.

ووفق بيان النتائج الصادر اليوم، ارتفعت أرباح البنك قبل الضريبة بنسبة 56% لتصل إلى 7.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، على خلفية زخم الإقراض القوي، والتحسّن في مزيج الودائع وإطلاق منتجات جديدة، وهو ما شكل عاملاً رئيساً

في زيادة الدخل بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

ونمت الودائع بنسبة 5%، مدفوعة بزيادة بمبلغ قياسي بلغ 27 مليار درهم في أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية منخفضة التكلفة.

وشهدت القروض كذلك نمواً بواقع 18 مليار درهم في الربع الأول من العام 2025، حيث جاءت أكثر من نصف هذه الزيادة من الشبكة الدولية.