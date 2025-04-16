مكتوم بن محمد: ملتزمون ببناء منظومة مالية متكاملة تنطلق من دبي

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مكتب سموه، أمس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «باركليز» المصرفية العالمية، سي إس فنكاتاكريشنان.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين دبي ومجموعة «باركليز» في المجالات المالية والمصرفية، واستعراض فرص النمو والتوسع في ظل البيئة الاستثمارية المتطورة التي توفرها دبي ودولة الإمارات، والبنية التحتية المتقدمة التي تدعم تطلعات المؤسسات العالمية الراغبة في تعزيز حضورها في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي، بفضل الرؤية الطموحة لقيادتها الرشيدة، وحرصها الدائم على تطوير بيئة أعمال ديناميكية تدعم الابتكار وتستقطب الاستثمارات العالمية.

وقال سموه: «تتمتع دبي بمنظومة مالية وتشريعية مرنة، وبنية تحتية رقمية متقدمة، تجعلها من أكثر المدن جاذبية للمؤسسات المالية العالمية، ونحن نؤمن بأهمية بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع مؤسسات رائدة مثل مجموعة (باركليز)، لما لذلك من أثر إيجابي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز ثقة المستثمرين العالميين بفرص النمو في المنطقة».

وأضاف سموه: «ملتزمون بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمؤسسات المالية الكبرى التي تتطلع إلى التوسع من دبي نحو أسواق المنطقة والعالم، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي، وترسيخ موقع دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «التقيت اليوم، سي إس فنكاتاكريشنان، الرئيس التنفيذي لمجموعة (باركليز) المصرفية العالمية، واستعرضنا سُبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي، وفرص التوسع التي توفرها البيئة الاستثمارية المتطورة في الإمارات ودبي».

وأضاف سموه: «نواصل ترسيخ مكانة دبي كمركز مالي عالمي، وملتزمون ببناء منظومة مالية متكاملة تنطلق من دبي، وتُعيد رسم ملامح المشهد المصرفي العالمي، معززةً موقع الإمارات كمحورٍ رئيسٍ في الاقتصاد العالمي الجديد».

من جانبه، أعرب فنكاتاكريشنان، عن تقديره للمكانة الاقتصادية المتميزة التي تتمتع بها دبي، مشيداً بنهجها الرائد في تطوير القطاع المالي، وتبني أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المالية الحديثة، مؤكداً التزام «باركليز» بتعزيز علاقات التعاون مع شركائها في دبي ودولة الإمارات.

وتقدم مجموعة «باركليز» العالمية خدمات مصرفية واستثمارية متكاملة في أكثر من 40 دولة حول العالم، كما تقدم المجموعة من خلال مكاتبها في مركز دبي المالي العالمي خدمات مُتخصصة تشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتمويل الشركات، وإدارة الأصول والثروات، مما يعكس ثقة المجموعة بإمكانات السوق الإماراتية، ومكانة دبي كمركز مالي عالمي جاذب للمؤسسات المالية الكبرى.

حضر اللقاء، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، ومدير عام مالية دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المرّي، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم.

. مكتوم بن محمد أكد حرص الإمارات على توفير كل التسهيلات والدعم اللازم للمؤسسات المالية الكبرى.