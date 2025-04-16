6 مشاريع مبتكرة

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع مشاركته في فعاليات «أسبوع أبوظبي للموضة المحتشمة»، الذي تستضيفه أبوظبي للمرة الأولى، من 14 إلى 16 أبريل الجاري.

وتشارك ستة مشاريع مدعومة من «صندوق خليفة» في الحدث، حيث يعكس كل مشروع رؤية مبتكرة لإبراز أناقة المرأة، مع الحفاظ على القيم الثقافية والتراثية.

وقالت الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، موزة الناصري: «تجسد المشاركة في (أسبوع أبوظبي للموضة المحتشمة) التزام صندوق خليفة لتطوير المشاريع بدعم ريادة الأعمال الوطنية في مُختلف القطاعات، بما فيها صناعة الأزياء، والترويج للعلامات التجارية المحلية، تماشياً مع أهداف مفهوم (اقتصاد الصقر) الرامي إلى تطبيق مبادئ الاستدامة والتنمية البشرية والنمو الاقتصادي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وأضافت: «تولي دولة الإمارات اهتماماً متنامياً بدعم هذا القطاع، من خلال الاستثمار في العلامات التجارية المحلية والعالمية، وتنظيم واحتضان فعاليات تُشجع الابتكار والإبداع في هذا المجال».