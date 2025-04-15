عمومية "إي آند" تعتمد توزيع أرباح نقدية بواقع 83 فلسا للسهم الواحد عن السنة المالية 2024

عَقَدَتْ مجموعة "إي آند"، اليوم، الاجتماعَ السنوي لجمعيتها العمومية؛ حيث وافقت الجمعية خلال الاجتماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 83 فلسًا (0.83 درهمًا) للسهم الواحد عن السنة المالية 2024، ما يعزِّز التزامَ مجموعة "إي آند" بتقديم قيمة مضافة من خلال سياسة توزيع الأرباح التصاعدية لمساهميها، والتي تمَّ الإعلانُ عنها العام الماضي.

وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة "إي آند": «شكَّل عام 2024 محطةً فارقةً في مسيرة "إي آند"؛ حيث نجحنا في تحقيق نموٍّ متسارع وتقدُّم ملحوظ في استراتيجيتنا للتحول إلى مجموعة تكنولوجيا عالمية؛ إذ سجَّلت "إي آند" خلال عام 2024 إيراداتٍ موحدةً قياسيةً بلغت 59.2 مليار درهم، بنموٍّ قدره 10.1%، وصافي أرباح قياسية بلغ 10.8 مليار درهم، بنموٍّ قدره 4.3%».

وتابَع جاسم الزعابي «جاءت هذه الإنجازات نتيجة للقرارات الاستراتيجية المهمة التي اتَّخَذها مجلس الإدارة، والتي شملت التوسع الجغرافي وتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز نمو القطاعات الرقمية المختلفة. وقد أسهمت هذه الخطوات في دعم الوضع المالي القوي للمجموعة، وفي الوقت ذاته وضعت "إي آند" في موقع متميز لاقتناص الفرص الجديدة وضمان تحقيق قيمة طويلة الأمد ومُسْتَدَامَة للعملاء والشركاء والمساهمين على حدٍّ سواء».

وأضاف جاسم الزعابي «مع تطلُّعنا إلى المستقبل، تُواصِل "إي آند" التزامَها بالنمو والتحوُّل عبر 38 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا الوسطى والشرقية. وطموحنا الذي نضعه نُصْب أعيننا خلال هذه المسيرة هو الابتكار والريادة، وتمكين المجتمعات التي نقدِّم خدماتنا فيها، وسنواصل العمل لتوفير حلول رقمية تُسهم في تمكين مستقبل أكثر إشراقًا».

بدَوْرِه، قال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند": «لقد نجحنا خلال عام 2024 في تحقيق إنجازات عديدة ساعدتنا في تجسيد شعار "دايمًا في أكثر"؛ حيث حقَّقْنا المزيد من النمو والشغف بالتميز. لقد شكَّل هذا العام فصلًا ناجحًا في رحلتنا التحولية؛ إذ واصلنا مسيرة التطور لنصبح مجموعة تكنولوجيا عالمية رائدة، عبر توسيع نطاق حضورنا في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية ليصل إلى 38 دولة، ما انعكس إيجابيًّا على أداء الشركة، وتعزيز ثقة جميع أصحاب المصلحة. ومن خلال توفير الاتصال الفائق والحلول الرقمية المتقدمة والابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، سنواصل تمكينَ عملائنا والمجتمعات التي نخدمها».

وأضاف دويدار: «نتطلَّع إلى المستقبل برؤية واضحة تتمثل في مواصلة دفع حدود الابتكار والتعاون لتحقيق تأثيرٍ ملموسٍ؛ من أجل مستقبل أفضل للجميع. سيكون عام 2025 محطةً لتأكيد التزامنا بالتحول الرقمي وتعزيز نطاق حلولنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات والشمول الرقمي والتكنولوجي. وسيساعدنا في تحقيق ذلك كوادرنا الموهوبة وشركاؤنا الموثوقون وعملاؤنا الأوفياء، ونحن مستعدون لمواصلة تمكين المجتمعات وتحويل قطاعات الأعمال وتقديم قيمة مُسْتَدَامَة للأجيال القادمة، والسعي نحو تحقيق المزيد دائمًا».

وعزَّزَت "إي آند" ريادتها العالمية من خلال استثمارات استراتيجية ومبادرات مؤثرة؛ حيث حصلت المجموعة على تصنيف "العلامة التجارية الأسرع نموًّا في العالم" من قِبَلِ "براند فاينانس"، كما نجحت في توسيع منظومتها من خلال شراكات استراتيجية وعمليات استحواذ مهمة.

وحصدت شركة "إي آند الإمارات" إشادةً عالمية بتحقيقها أسرع اتصال بالإنترنت من شبكة الهاتف المتحرك على مستوى العالم، في إنجازٍ يعكس استمرارَ ريادتها في مجال ابتكارات الجيل الخامس وتطوير البنية التحتية.

أبرز النتائج المالية لعام 2024

سجَّلَت "إي آند" صافي أرباح موحَّدة بقيمة 10.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 4.3% على أساس سنوي، وهو ما يعكس الجهود المبذولة للتحول الاستراتيجي خلال الثلاث سنوات السابقة، ويعزِّز مكانتها بصفتها مجموعة تكنولوجية عالمية.

وبلغت الإيرادات الموحَّدة 59.2 مليار درهم إماراتي، بنموٍّ قدره 10.1% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو في قطاعات الأعمال المختلفة، وارتفع إجمالي الأرباح الموحَّدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 2.7% على أساس سنوي ووفقًا لأسعار الصرف الثابتة، ليصل إلى 26.5 مليار درهم، وبلغ إجمالي عدد مشتركي المجموعة 189.3 مليون مشترك، بزيادة قدرها 11.7% مقارنةً بعام 2023.