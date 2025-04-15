غرف دبي تبحث دعم توسع شركات الإمارة في السوق المغربية

بحثت غرف دبي مع وفد مغربي رفيع المستوى يمثّل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الفرص الاستثمارية في المملكة المغربية، وكيفية دعم شركات دبي في خطط التوسع بالسوق المغربية، بما يخدم استراتيجيات تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والمغرب.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «ملتزمون ببناء شراكات قوية مع جميع أسواق العالم، ونؤمن بضرورة العمل المشترك لفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة والنمو المشترك».

وأضاف: «نحن مستعدون لتسهيل فرص الاستثمار والتعاون للشركات المحلية التي تسعى إلى التوسع في السوق المغربية، إضافة إلى تقديم دعم شامل للشركات المغربية ومساعدتها على الاستفادة من دبي كبوابة استراتيجية للتوسع نحو أسواق جديدة في الشرق الأوسط وآسيا»، لافتاً إلى أن السوق المغربية ديناميكية وأساسية لشركات دبي، وهي بوابة للأسواق الإفريقية الواعدة.

وأوضح لوتاه، خلال اللقاء، الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات العائلية في دعم اقتصاد دبي، مشيراً إلى دور غرف دبي في دعم النجاح المستدام لهذه الشركات، عبر توفير برامج وموارد مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، عن اهتمامه الكبير باستكشاف فرص التعاون عبر مختلف القطاعات، مسلطاً الضوء على التزام المغرب بتعزيز الروابط الاقتصادية مع دبي، والاستفادة من خبرات دبي في المجالات الاقتصادية المتنوعة، بما يخدم خطط المغرب لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030.

وتضمنت المناقشات لمحة عامة عن التوجه الاستراتيجي لغرف دبي، ودور مكاتبها التمثيلية الخارجية في تسهيل أنشطة التجارة والاستثمار العالمية. كما بحث الجانبان سبل تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار لمساعدة غرف دبي على دعم مبادرات التوسع، إضافة إلى إمكانية تنظيم فعاليات مشتركة ومتخصصة في قطاعات رئيسية مثل السياحة.

وأكّدت غرف دبي التزامها ببناء علاقات قوية مع الشركاء الدوليين الرئيسين، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي.