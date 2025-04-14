"دبي الدولي" أكبر مطار في العالم للعام الـ11 على التوالي

حافظ مطار دبي الدولي على مركزه كأكبر مطار في العالم خلال عام 2024، من حيث أعداد المسافرين الدوليين، وذلك للعام الـ11 على التوالي، بعد أن واصل على مدار العام الماضي تسجيل معدلات نمو قوية في حركة السفر الدولية، مقارنة بنظرائه في قائمة أكبر المطارات بالعالم، وفقاً للتقرير السنوي لمجلس المطارات العالمي.

وأرسى مطار دبي الدولي معياراً جديداً في قطاع الطيران العالمي عقب استقباله 92.3 مليون مسافر في عام 2024، وهي أعلى حركة مرور سنوية على الإطلاق في تاريخ المطار. ويتجاوز هذا الإنجاز الرقم القياسي السابق البالغ 89.1 مليون مسافر الذي تم تحقيقه في عام 2018.

وأظهر التقرير الذي يرصد أكبر أداء المطارات حول العالم، أن مطار دبي الدولي حل أولاً من حيث أعداد المسافرين الدوليين وبفارق كبير بلغ نحو 13 مليون مسافر مقارنة بنظيره "لندن هيثرو" الذي حل ثانياً، تلاه مطار إنشيون الكوري الجنوبي بنحو 70 مليون مسافر.

وفي مؤشر إجمالي حركة المسافرين (المسافرين الدوليين والمحليين) حافظ مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي على صدارته، تلاه مطار دبي الدولي ومطار دالاس فورت وورث الدولي في المركزين الثاني والثالث.

وبحسب التقرير.. تشير الأرقام الأولية إلى أن إجمالي عدد المسافرين حول العالم في عام 2024 سيقترب من 9.5 مليار مسافر، بزيادة قدرها 9% عن عام 2023 أو زيادة قدرها 3.8% عن مستويات ما قبل الجائحة (2019).