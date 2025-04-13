مبادرة «الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية» تستقطب 90 شركة عالمية

عززت دولة الإمارات مكانتها وجهة مثالية ومقراً لشركات التكنولوجيا العالمية متعددة الجنسيات، فضلاً عن كونها منصة استثمارية وتجارية تدعم فرص النمو والابتكار في المجالات والقطاعات المختلفة، لاسيما في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، ما يسهم في إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي.

ونجحت مبادرة «الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة» منذ إطلاقها في يوليو 2022 في استقطاب أكثر من 90 شركة عالمية رائدة، لاسيما تلك المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والقطاعات الحيوية.

وتتركز أنشطة الشركات المنضمة إلى المبادرة في مجموعة متنوعة من القطاعات التي ستعيد تشكيل ملامح الاقتصاد المستقبلي مثل الذكاء الاصطناعي و«بلوك تشين»، والروبوتات، و«إنترنت الأشياء»، والتقنيات الحيوية، والطاقة المتجددة، والتنقل الذكي والتكنولوجيا المالية، وأشباه الموصلات، والاتصالات اللاسلكية، والاستدامة والتكنولوجيا المناخية.

وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تواصل استقطاب الشركات العالمية التي تعمل في قطاعات استراتيجية، وذلك في إطار التعاون المشترك مع الشركاء من الجهات المعنية في الدولة، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق الأهداف التنموية، والوصول إلى جذب 300 شركة تكنولوجية عالمية، ورفد الاقتصاد الوطني بنحو 500 مليون دولار.

وأكد الزيودي التزام الإمارات بتحقيق بيئة استثمارية متقدمة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع دائرة التعاون مع الشركات العالمية، موضحاً أن مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية» تركز على توفير مزيد من الحوافز التي تسهم في تسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلية.