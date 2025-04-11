«دبي الإسلامي» يدشن أكاديمية تعليمية لتطوير مهارات الموظفين

دشّن بنك دبي الإسلامي، أمس، «أكاديمية بنك دبي الإسلامي»، وهي منصة مؤسسية متكاملة، مصممة لإحداث تحول جذري في ثقافة التعلم والتطوير المهني على مستوى البنك.

وأفاد البنك، في بيان، بأنه تم تجهيز الأكاديمية لخدمة موظفي البنك عبر مختلف التخصصات والمستويات الوظيفية، حيث تجسد رؤية تحويلية جديدة لإدارة الموارد البشرية في البنك، ونقلة نوعية في مفهوم تطوير الكوادر المهنية كوسيلة دعم إداري، لتشكل محركاً رئيساً للأداء المؤسسي، بما يضمن المرونة التشغيلية والكفاءة العالية في مواكبة متغيرات القطاع المصرفي المتسارعة.

وتغطي البرامج التعليمية للأكاديمية كلاً من المجالات التقنية والسلوكية والقيادية والتنظيمية، ما يوفر للموظفين رحلة تعلم واضحة ومعتمدة وتطبيقية تتطور مع متطلبات العمل.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان: «لطالما آمنّا بأن سر تميز أي مؤسسة يكمن في استثمارها الحقيقي في تطوير كفاءات أفرادها، ومع إطلاق (أكاديمية بنك دبي الإسلامي)، نضع حجر الأساس لرحلة تطويرية مستدامة، لا لبناء مهارات مؤقتة، بل كمحرك لصقل العقول وإعداد الكوادر التي ستقود مستقبل القطاع المصرفي».

وأضاف: «هذه المبادرة تجسد رؤيتنا الطويلة الأمد التي ترى في المعرفة بنية تأسيسية، وفي المهارات مفتاح النجاح، نحن ندمج التعلم المنهجي في صميم عملنا المؤسسي، ليس فقط لخدمة نمونا الحالي، بل لبناء مؤسسة قادرة على الازدهار في عصر التغيرات المتسارعة، حيث يصبح التعلّم المستمر هو أقوى أدواتنا التنافسية».

وأوضح أن «أكاديمية بنك دبي الإسلامي»، تتبع خريطة طريق تدريجية متعددة المراحل، تركّز في بدايتها على صقل مهارات جميع موظفي البنك من خلال برامج تعليمية معتمدة وشاملة، مشيراً إلى أن المرحلة التالية ستشهد توسيع نطاقها من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية مرموقة، والتعاون مع الهيئات التنظيمية وشركاء من القطاع، ما يتيح للآخرين الاستفادة من الخبرات الداخلية لدى بنك دبي الإسلامي ومحتواه وأطر الاعتماد التدريبية التي يقدمها.

بدورها، قالت مدير إدارة الموارد البشرية في بنك دبي الإسلامي، رفيعة العبار: «تعد (أكاديمية بنك دبي الإسلامي) معهداً استراتيجياً يقع داخل المؤسسة، تم صميمه بعناية بناءً على ثلاثة مبادئ رئيسة، هي: التوافق مع أولويات العمل، وتلبية الاحتياجات التدريبية لجميع الموظفين، وتحقيق التميز الأكاديمي».

وأضافت: «تعاونّا في سياق تأسيس هذه الأكاديمية مع مؤسسات معتمدة دولياً، كما عملنا على تطوير قدرات داخلية رفيعة المستوى، حيث أنشأنا محتوى داخلياً يخضع لإطار عمل قوي يضم قادة البنك، إضافة إلى قسم الموارد البشرية وخبراء متخصصين».