«إمستيل».. رائد استدامة الصلب 2025

أعلنت شركة «إمستيل» لإنتاج الحديد ومواد البناء، أمس، عن حصولها على لقب «رائد استدامة الصلب 2025» من قِبَل الرابطة العالمية للصلب، في خطوة تعزز مكانتها باعتبارها الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي حازت اللقب للعام الثاني على التوالي.

ويتم تقديم الجائزة، التي أطلقتها الرابطة قبل ثماني سنوات، كجزء من «جوائز ستيلي» للشركات التي تُظهر التزاماً بالتنمية المستدامة في صناعة الصلب، ويكرّم برنامج رواد استدامة الصلب، الشركات التي تستوفي معايير صارمة، بما في ذلك التوقيع على ميثاق الاستدامة العالمي للصلب، وتلبية 20 معياراً للاستدامة، والمشاركة في مبادرات الرابطة العالمية للصلب.