«الإمارات للألمنيوم» تطلق الموسم الثالث من برنامج «رامب - آب»

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، إطلاق الموسم الثالث من برنامج «رامب - آب» لريادة الأعمال، الذي يهدف إلى دعم الجيل المقبل من رواد الأعمال الواعدين بما يتماشى مع المبادرة الوطنية «موطن ريادة الأعمال 2031».

وأفادت الشركة، في بيان، بأنه تم إطلاق البرنامج بدعم من وزارة الاقتصاد، فيما تنفذه بالتعاون مع مؤسسة «C3»، لتقديم دورات تدريبية مكثفة وتوجهات من قبل خبراء عالميين لرواد الأعمال بهدف دعم مشاريعهم الريادية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص عمل جديدة في الدولة.

واستقطب البرنامج، خلال الموسمين السابقين، المئات من رواد الأعمال الطموحين، حيث أسهمت هذه الشركات في توفير أكثر من 1000 فرصة عمل، كما تجاوزت نسبة الشركات الناشئة التي أسستها رائدات الأعمال في الموسمين السابقين من البرنامج نحو 35%.

ويشارك في هذا الموسم «مايكروسوفت الإمارات» من خلال ورش عمل تدريبية وبرامج إرشادية، تركز على تطوير الاستراتيجيات القائمة على التكنولوجيا لتعزيز إمكانات النمو للشركات الناشئة.

وقالت وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي، إن الشراكة المستمرة بين وزارة الاقتصاد وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تمثل نموذجاً رائداً للتعاون الفعّال، مؤكدة أن التعاون قد أثمر وصول العديد من الشركات المتأهلة لنهائيات الدورات السابقة من برنامج «رامب - آب» إلى قائمة «100 شركة من المستقبل» في الإمارات، كما أن عدداً من الشركات المدرجة في القائمة نفسها شاركت في البرنامج، ما يؤكد قيمة هذه الشراكة وأثرها الإيجابي.

من جانبه، قال مدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي، إن تمكين أبناء وبنات الإمارات، وتعزيز قدراتهم في مجال ريادة الأعمال، يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، مؤكداً عملهم على توفير الدعم والأدوات اللازمة لتحويل أفكار الشباب المبتكرة إلى مشاريع مميزة ذات مردود إيجابي على المجتمع والاقتصاد الوطني.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، إن ريادة الأعمال تشكل ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز النمو المستدام.

وأوضح أن برنامج «رامب - آب» يهدف إلى تمكين رواد الأعمال الشباب المبتكرين من إطلاق مشاريعهم وتعزيز تأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة، متطلعاً لانضمام عدد من الشركات الناشئة التي ستشارك هذا العام إلى قائمة الموردين المحليين لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.