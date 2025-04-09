«ديوا»: 12 مليون درهم وفورات «الكرة الذكية» في 2024

نجحت تقنية «الكرة الذكية» في تحقيق وفورات مالية لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) تصل إلى 12 مليون درهم، خلال العام الماضي، ومنع هدر 1.34 مليون متر مكعب من المياه، من خلال كشف التسريبات في خطوط نقل المياه تحت الأرض، التي يصعب عادةً اكتشافها باستخدام التقنيات التقليدية.

وأفادت الهيئة، في بيان، أمس، بأن التقنية المبتكرة أسهمت في الكشف عن 180 تسريباً في شبكة نقل المياه في دبي منذ إطلاقها في أبريل 2021 وحتى نهاية عام 2024، مشيرة إلى أن هذه التقنية تعمل على تقليل النفقات التشغيلية، حيث تتم معالجة التشققات الصغيرة في أنابيب نقل المياه قبل أن يزداد حجمها وتتسبب في هدر كميات أكبر من المياه.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، نعتمد الابتكار وأحدث التقنيات والأنظمة الذكية والرقمية لتطوير تجارب مبتكرة لرفع كفاءة واعتمادية شبكات المياه وتلبية النمو المتسارع في دبي».

وأضاف: «أثمرت جهودنا عن ترسيخ تميز الهيئة على مستوى العالم في نسبة الفاقد، فقد تجاوزت إنجازات الهيئة نتائج الشركات الأوروبية والأميركية، حيث انخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى 4.5% خلال عام 2024».

من جهته، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس عبدالله عبيدالله، إن «كوادر الهيئة طورت أنظمة مبتكرة ومؤتمتة لمراقبة الشبكة على مدار الساعة، ونواصل من خلال الشبكة الذكية تطوير بنيتنا التحتية المتقدمة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على التقنيات الإحلالية وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة».

وتتكون تقنية «الكرة الذكية» من كرة صغيرة، بداخلها جهاز استشعار صوتي عالي الحساسية، يتم إدخالها في شبكة المياه وتسير بسرعة تدفق المياه نفسها، حيث تلتقط الأصوات الصادرة عن تسريبات المياه أو جيوب الغاز، أو أي خلل في أنابيب المياه، التي يتميّز كل منها بخصائص فريدة.

وبعد استخراج الكرة يتولى برنامج خاص معالجة المعلومات التي تم الحصول عليها، باستخدام خوارزميات رياضية توضح الموقع الدقيق للتسريبات، أو جيوب الغاز أو حالات الخلل، خلال مرور الكرة داخل الأنابيب.

وتتدحرج الكرة داخل أنابيب المياه بسرعة تصل إلى أكثر من ثلاثة كيلومترات في الساعة، أي يمكنها فحص أكثر من 35 كيلومتراً من الأنابيب في اليوم الواحد من دون التأثير في تدفق المياه.