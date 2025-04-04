الإمارات الأولى عالمياً في نفاذ شبكات الألياف الضوئية إلى المنازل

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، بأن دولة الإمارات حصلت على المركز الأول عالمياً في نفاذ شبكات الألياف الضوئية إلى المنازل خلال عام 2025، بنسبة 99.5%.

ووفقاً لبيانات نشرتها الهيئة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، حافظت الإمارات على صدارتها العالمية للعام التاسع على التوالي، بحسب التصنيف العالمي لمعدلات نفاذ وانتشار الألياف الضوئية في الدول.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، طلال بالهول الفلاسي، إن «احتفاظ الإمارات بالمرتبة الأولى عالمياً في نفاذ شبكات الألياف الضوئية إلى المنازل للعام التاسع على التوالي، يؤكد تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء بنية تحتية رقمية متقدمة، تعزز جودة الحياة وتمكّن الجميع من الوصول إلى أحدث الخدمات الرقمية».

وأضاف أن «الاستثمار المستمر في قطاع الاتصالات يعكس مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار».

بدوره، قال المدير العام للهيئة، المهندس ماجد سلطان المسمار، إن «مواصلة الإمارات تصدرها العالمي في نفاذ شبكة الألياف الضوئية إلى المنازل يعكس التزامنا بتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوفير أسرع وأفضل خدمات الاتصال، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي، والريادة التكنولوجية».

من جهته، قال نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات، المهندس محمد يوسف الرمسي، إن «مزوّدي خدمات الاتصالات في الدولة كانوا الركيزة الأساسية في تحقيق احتفاظ دولة الإمارات بالمركز الأول عالمياً في نفاذ شبكات الألياف الضوئية إلى المنازل للعام التاسع على التوالي، وسنواصل العمل معهم لضمان مستقبل أكثر تطوراً وابتكاراً».