16 نشاطاً مجانياً في دبي

توفر دبي العديد من الخيارات التي تتيح للسكان والسياح الاستمتاع بأروع الأوقات في مدينة نابضة بالحياة، إليكم قائمة بأروع الوجهات والمعالم السياحية التي يمكنك الدخول إليها مجاناً في دبي.

نافورة دبي الراقصة

توجّه إلى ممشى دبي مول على الواجهة البحرية لمشاهدة نافورة دبي الراقصة التي تقع بجوار أطول مبنى في العالم حيث يتمّ استخدام أحدث التقنيات لتقديم عروض مجانية مذهلة. شاهد المياه وهي ترتفع إلى 140 متراً في الجو وتتراقص على أنغام الموسيقى العربية التقليدية وأغاني البوب الهندية والأغاني العالمية لأشهر النجوم.

اكتشف الفنون

تُعتبر منطقة "السركال أفنيو" أحد أشهر المراكز الفنية في المدينة وتضمّ 20 معرضاً فنياً داخل مستودعات مبتكرة يمكنك زيارتها مجاناً مثل معرض "لا غاليري ناشيونال" وغاليري "إيزابيل فان دين آيند" التي تعرض أعمالاً فنية معاصرة مستوحاة من الشرق الأوسط. وتغطّي هذه المنطقة حالياً مساحة 500 ألف قدم مربع وتضم العديد من المساحات الفنية والمطاعم والمتاجر كما تستضيف أروع الفعاليات.

مدينة دبي القديمة

توجّه إلى أحياء دبي التاريخية واكتشف التاريخ العريق والثقافة الغنية. يقع حي الفهيدي التاريخي على ضفاف خور دبي الجميل ويضمّ معارض فنية وباحات لمنازل تاريخية أعيد ترميمها. تأمّل أبراج الرياح ولا تنسَ زيارة متحف القهوة للتعرّف على تقاليد هذا المشروب اللذيذ.

شاهد عرض "تخيَّل"

يُعتبر عرض "تخيَّل" من أروع العروض الترفيهية المجانية التي تُقام كل أمسية في "دبي فستيفال سيتي مول" حيث يتمّ استخدام أضواء الليزر والنوافير والمؤثرات الصوتية المذهلة. يتميز هذا العرض الاستثنائي بأكبر الشاشات المائية في العالم فلا تضيّع فرصة مشاهدته. يمكنك مشاهدة ثلاثة عروض في كل أمسية وخلال عطلات نهاية الأسبوع.

"ذا فيونغ بوينت"

استمتع بأروع الإطلالات والتقط أجمل الصور من نقطة المشاهدة "ذا فيونغ بوينت" في ميناء "دبي هاربور". يتألف هذا المَعلم الجديد والمُبتكر من ممرّ أفقي يمتد على مسافة 26 متراً فوق المياه بارتفاع 11.65 متراً، ويوفر إطلالات مفتوحة على خور دبي ووسط مدينة دبي، كما أنّ زيارته مجانية تماماً.

مركز "جميل" للفنون

يقع مركز "جميل" للفنون على ضفاف خور دبي التاريخي ويُعتبر أحد أحدث مراكز الفنون في المدينة. يشمل هذا المركز العديد من صالات العرض التي تضمّ أعمالاً معاصرة من جميع أنحاء العالم ضمن معارض منفردة وجماعية.

شواطئ دبي

تضمّ دبي عدداً من الشواطئ المميزة برمالها الذهبية ومياهها الفيروزية التي توفر إطلالات رائعة، تتميز دبي بشواطئها الخلابة التي توفر مُختلف أنواع الأنشطة المُمتعة على مدار العام.

تأمّل الحياة البحرية

يُعدّ دبي مول أحد أشهر الوجهات في المدينة ويضمّ أبرز العلامات التجارية والمعالم السياحية عالمية المستوى مثل دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية وهو من أكبر الأحواض المائية الداخلية في العالم. شاهد أسماك القرش وأكثر من مئة نوع من الكائنات البحرية الأخرى عبر الجدار الزجاجي الرئيسي.

راقب الطيور

تبعد محمية راس الخور للحياة الفطرية مسافةً قصيرة عن مدينة دبي وتغطي مساحة 6.2 كلم مربع وتضم مجموعةً من المسطحات المالحة والمستنقعات الطينية وأشجار القرم والبحيرات التي تستخدمها الطيور لبناء أعشاشها فضلاً عن مختلف أنواع الطيور والنباتات والحيوانات.

تنزّه على ممشى نخلة جميرا

تضمّ نخلة جميرا بعضاً من أفخر المنتجعات في دبي بما فيها فندق "أتلانتس، النخلة" و"جميرا زعبيل سراي" و "ون آند أونلي النخلة" وغيرها الكثير. تجوّل على الممشى الذي يمتدّ على مسافة 11 كلم لتأمّل المناظر الخلابة ثمّ توقّف لتناول الطعام في أحد المطاعم المميزة بجانب المياه في "ذي بوينت".

بين أحضان الطبيعة

توجّه إلى بحيرات القدرة التي تبعد 30 دقيقة بالسيارة عن وسط مدينة دبي وتُعتبر جزءاً من محمية المرموم الصحراوية حيث يمكنك الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة مثل التنزه أو التجول في أرجاء مسار القدرة للدراجات الهوائية. اكتشف الحياة البرية في دبي وراقب ثعالب الصحراء وحيوانات المها فضلاً عن المئات من أنواع الطيور والفصائل المهددة بالانقراض التي تعيش حول البحيرات.

مركز متميّز للثقافة والمعرفة في دبي

شُيِّدت مكتبة محمد بن راشد على طول خور دبي وصُمِّمت على شكل المسند الخشبي المستخدم في حمل الكتب. تُعد هذه المكتبة الأكبر من نوعها في المنطقة، إذ تحتوي على كتب ومراجع ثقافيّة وتعليميّة قيّمة تواكبُ أحدث التطوّرات في مجال البحوث والأوساط الأكاديميّة. شاهد فنّ العمارة المذهل واكتشف طوابق المكتبة السبعة، كما يمكن للزوّار استكشاف مكتبةٍ رقمية بالكامل والبحث في مجالات متنوّعة.

"ريفرلاند دبي"

تقع "ريفرلاند دبي" في "دبي باركس آند ريزورتس" وتتألف من أربع مناطق يربط بينها نهر طويل يمتدّ على مسافة 1 كلم. تُشكّل منطقة الجزيرة قلب "ريفرلاند" وتضمّ موقعاً ضخماً في الهواء الطلق لإقامة المهرجانات والحفلات الموسيقية كما يمكنك الدخول إليها وإلى موقف السيارات مجّاناً للاستمتاع بالعروض الموسيقية والألعاب البهلوانية.

أسواق دبي التراثية

اكتشف مدينة دبي القديمة من خلال زيارة أسواقها التراثية . تقع أسواق دبي على ضفاف خور دبي وتعرض مجموعةً من المنتجات المحلية مثل التوابل والعطور والمجوهرات. ويمكنك بعد التسوق عبور الخور على متن قارب العبرة التقليدي لاكتشاف المدينة مقابل درهم إماراتي واحد.

شاهد أفق المدينة

تمتدّ قناة دبي المائية من خور دبي في مدينة دبي القديمة إلى الخليج العربي مروراً بمنطقة الخليج التجاري. ويمكن للزوار اكتشاف مسارات التنزه والجسور الخمسة المخصصة للمشاة لتأمّل المناظر الخلابة.

مضمار الدراجات الهوائية

استكشف واحدة من أبرز الوجهات لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية وتوجه إلى حديقة مشرف التي تضم مسارات بطول 20 كلم، مع 30 كلم إضافية سيتم افتتاحها قريباً. تتوفر مسارات مناسبة لمختلف المستويات بدءاً من الهُواة وصولاً إلى المحترفين، كما تتّسع لما يصل إلى 3000 دراج يومياً.